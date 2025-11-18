Sin legende končal kariero: huda poškodba in spor glede reprezentance

Presenetljiv konec mlade kariere prihaja iz Finske. Mico Ahonen, sin ene največjih legend smučarskih skokov Janneja Ahonena, je pri 23 letih postavil skakalne smuči v kot. Usodni korak je prišel po letu okrevanja po hudi poškodbi kolena in po sporu glede njegovega mesta v finski reprezentanci. Janne Ahonen je brez dlake na jeziku poudaril, da je bil sin spregledan, čeprav je po vrnitvi po njegovem mnenju skakal bolje od nekaterih tekmovalcev. Ahonen starejši je namignil, da je sinova kariera trpela zaradi njegove preteklosti in napetih odnosov na zvezi.

Mladeniča ustavila poškodba

Mico Ahonen je marca lani doživel težko poškodbo levega kolena med treningom na skakalnici v Lahtiju. Dolgotrajno okrevanje mu je vzelo skoraj celotno sezono, a se je po enem letu vrnil. V kontinentalnem pokalu v Lahtiju, kot povzemajo na skijumping.pl, je zasedel 35. mesto. Na koncu se je izkazalo, da je bil to njegov zadnji nastop pod okriljem FIS.

Sporni izbor reprezentanc: brez mesta za Mica

Ko je Finska razkrila reprezentančne sezname za olimpijsko zimo, za Mica Ahonena ni bilo prostora ne v A- ne v B-ekipi. V izbrano vrsto so šli Antti Aalto, Niko Kytosaho, Eetu Nousiainen in Kasperi Valto, v B-ekipo pa šest mladih tekmovalcev, med njimi Tomas Kuisma, Tuomas Meis, Jarkko Maatta, Vilho Palosaari in Paavo Romppainen. Po oceni Jana Ahonena je bil sin v zadnjih spomladanskih nastopih boljši od nekaterih kasneje izbranih.

"Težko je razumeti. Mico je na spomladanskih tekmah skakal bolje kot nekateri skakalci, ki so bili pozneje uvrščeni v ekipo B. Videti je, kot da se grehi očetov maščujejo sinovom. Mico se je s to težavo spopadal skozi vso kariero," je za is.fi komentiral razočarani Janne Ahonen.

Legendarni finski skakalec Janne Ahonen je po sinovi upokojitvi ostro kritiziral izbor reprezentance in odnos vodstva do mlajših športnikov. Foto: Guliverimage

Janne Ahonen ostro: Grehi očetov se maščujejo sinovom

Legendarni finski skakalec ni skrival razočaranja. Kot pravi, je Mico izgubil motivacijo, ko so ga brez jasne razlage prezrli pri izboru ekip. Po njegovih besedah se je sin vse življenje boril z nezaupanjem v sistem, del katerega je bil povezan tudi z njegovo dolgo in včasih konfliktno kariero.

Odgovor trenerja Medveda: merilo so bili rezultati

Na kritike je odgovoril glavni trener Finske, Slovenec Igor Medved. Pojasnil je, da je bil izbor ekip narejen izključno na podlagi zbranih točk v pretekli sezoni ter na omejitvah, ki jih narekujejo finančni viri. Dodal je, da je bil v ekipo uvrščen tudi tekmovalec s podobno poškodbo, vendar z boljšimi rezultati. Po njegovih besedah vrata ostajajo odprta za vse, ki izpolnijo kriterije.

Konec kariere in nov začetek zunaj skakalnic

Mico Ahonen je bil leta 2019 kot rezerva finske ekipe na svetovnem prvenstvu v Seefeldu, v svetovnem pokalu pa je nastopil le v Ruki, kjer je končal na 44. mestu. Danes dela v podjetju v Lahtiju, ki proizvaja polnilne sisteme za električna vozila. In kot kaže, je športna pot dokončno za njim.