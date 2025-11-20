Prah po slovesu direktorja Nica Harrisona od kluba Dallas Mavericks se še naprej ni polegel. Potem ko so Mavericksi že zakorakali v novo obdobje brez človeka, ki je bil ključen za menjavo Luke Dončića, pa iz dneva v dan na površje prihajajo nove zgodbe in informacije tudi v luči dogajanja okoli februarske menjave, ki je zatresla košarkarski svet.

Košarkarji in franšiza Dallas Mavericks v letošnji sezoni nimajo pretiranih razlogov za nasmehe in zadovoljstvo. Ponoči po slovenskem času so se proti New York Knicksom podpisali pod še svoj 12. poraz v tej sezoni, ob tem pa imajo le štiri zmage, kar jih uvršča šele na 13. mesto zahodne konference. Čeprav si je franšiza iz Teksasa po slovesu od Nica Harrisona zaželela začetka novega poglavja in prekinitev stikov z bolečo preteklostjo, pa bodo davki početja zdaj že nekdanjega direktorja kluba, kot vse kaže, še dolgo časa puščali sled.

Čez lužo tako praktično ne mine dan, da se ne bi ameriški mediji na kakršenkoli način lotili dela Harrisona ali da ne bi iz omare potegnili še kakšnega okostnjaka. Da je bil Nico Harrison glavni akter v februarski menjavi Dončića h klubu Los Angeles Lakers, je znano in jasno že dolgo, kljub temu pa v zadnjem času v javnost prihaja vse več informacij okoli odločitev in dela Harrisona.

Nico Harrison Foto: Guliverimage

O tem se je kot zadnji razpisal Tim MacMahon iz ESPN, ki poroča, da Harrison takrat ravno novemu lastniku Mavericksov Patricku Dumontu ni nujno povedal celotne zgodbe, ko je sprejel šokantno odločitev, da bo Dončića v zameno za Anthonyja Davisa poslal v Los Angeles. Mnogi se še danes sprašujejo, kako je Harrison prepričal druge člane uprave, da menjavo odobrijo.

"Harrison se je povsem osamil, njegov vir moči pa je bila povezava z Dumontom," piše MacMahon. "Viri okoli franšize so dejali, da je Harrison Dumontu povedal, kar si je kot šef želel slišati in skoraj zagotovo ne vsega, kar bi Dumont moral vedeti, sploh kot nov del lige NBA," piše ESPN.

Težava podpis supermax pogodbe

Vodstvo večine preostalih klubov je takrat po menjavi menilo, da je poteza iz več razlogov nelogična, zlasti ker je bila donosnost za velikega kandidata za MVP, kot je Dončić, slabo razmerje med ceno in kakovostjo. MacMahon je še zapisal, da je Harrison menjavo uokvirjal s poslovnega vidika in trdil, da bi bilo morebitno podaljšanje Lukove pogodbe z Mavericksi slaba naložba.

"Dončić bi bil poleti upravičen do podpisa petletnega podaljšanja pogodbe supermax v vrednosti 345 milijonov dolarjev (298,9 milijona evrov). Ta posel bi bil grozna naložba," naj bi Harrison povedal Dumontu in opozoril na Dončićeve težave s kondicijo, slabe navade zunaj igrišča in ponavljajoče se natege mečne mišice ter napovedal, da se bo njegovo telo porušilo, je še brez dlake na jeziku zapisal MacMahon.

Patrick Dumont Foto: Guliverimage

"Dončićev tabor in Harrison sta imela več nesoglasij glede procesa okrevanja po poškodbi mečne mišice, zaradi katere je bil superzvezdnik takrat odsoten, kar je generalni direktor Dumontu predstavil kot dokaz, da Dončić ni bil popolnoma predan Mavsom. Harrison je za poraz Maverickov v petih tekmah finala proti Boston Celticsom okrivil tudi Dončićeve obrambne težave. Dumontu je predstavil svojo vizijo gradnje najboljše obrambe v ligi okoli Anthonyja Davisa, igralca, s katerim si je bil Harrison blizu že od najstniških let," je še zapisal MacMahon in dodal, da se je Harrison v svojih razlogih večkrat opiral tudi na zdaj že svoj znani rek, da obramba osvaja prvenstva.

Njegove odločitve so nekaj mesecev po menjavi sicer vodile v izgubo službe.

Mark Cuban Foto: Guliverimage

Vse močnejšo besedo pa naj bi imel v Dallasu znova tudi nekdanji lastnik Mark Cuban, ki naj bi bil na nasprotnih bregovih s Harrisonom. Dinamika med Dumontom in Cubanom naj sicer nikoli ne bi bila sporna. "Poznala sta se že leta in sklenila prijateljstvo, ki je služilo kot temelj pogajanj o prodaji franšize. Isti viri so povedali, da je Cuban svojo verodostojnost pri Dumontu okrepil s kritiko Harrisonove sestave ekipe poleti, ki se je hitro izkazala za boleče natančno," poroča MacMahon.

Cuban naj bi Dumonta že prej opozoril, da bo imel Dallas grozen napad zaradi pomanjkanja kreatorjev igre, Harrison pa se prej na te pomisleke ni oziral. Mavsi pa so zdaj po napadu predzadnji v ligi.

Cuban je zdaj predvsem navdušen, da je del majhne skupine, na katero se Dumont zanaša, da ga bo izobraževala o poslu v ligi NBA in ga vodila skozi turbulentno obdobje.

