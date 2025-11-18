Neverjetne težave Dallasa, kaj vse bi lahko šlo še narobe? #video

V noči na torek je bilo v ligi NBA odigranih osem tekem. Dallas Mavericks, ki nimajo sreče z zdravjem, kot edini niso dosegli vsaj sto točk. Na gostovanju pri Minnesoti (96:120), kjer so pogrešali kopico prvokategornikov, tudi tri najboljše centre (Anthony Davis, Daniel Gafford in Dereck Lively II), so bili povsem nemočni. Po dobrih osmih mesecih je v ligi NBA zaigral Paul George (Philadelphia) in ugnal nekdanjega delodajalca LA Clippers (110:108), branilec naslova Oklahoma City Thunder ni imel večjih težav z zdesetkanim New Orleansom, najslabšo ekipo na zahodu (126:109), Chicago pa je v razburljivem srečanju ugnal Denver (130:127), pri katerem je znova blestel Nikola Jokić in dosegel razkošen trojni dvojček (36 točk, 18 skokov in 13 asistenc).

Še nedolgo nazaj je bilo razmerje moči med košarkarji Dallasa in Minnesote bistveno drugače. Ko so se pred poldrugim letom merili v konferenčnem finalu, so bili Mavericksi na krilih Luke Dončića premočni za Timberwolvese in se uvrstili v veliki finale lige NBA. Ko pa se je Dallas v prejšnji sezoni v zameno za Anthonyja Davisa šokantno odrekel slovenskemu superzvezdniku, je vstopil v temačno obdobje, polno poškodb, nezadovoljstva navijačev, smole in skromnih rezultatov. V tej sezoni je med slabšimi v ligi, na 15 tekmah je zbral le štiri zmage, še vedno pa se otepa ogromnih težav zaradi odsotnosti pomembnih igralcev.

Vrhunci dvoboja med Minnesoto in Dallasom:

Trener Jason Kidd tako na gostovanju pri močni Minnesoti (razmerje zmag in porazov 9/5) prvič v tej sezoni ni mogel računati na vse tri najboljše centre. Veliki dolžnik Anthony Davis bo zaradi poškodbe leve mečne mišice manjkal vsaj še teden dni, dvoboj pa sta preskočila tudi Daniel Gafford (desni gleženj) in Dereck Lively II (desno koleno).

Naz Reid jih toliko v tej sezoni še ni dosegel

Naz Reid je bil z 22 točkami prvi strelec srečanja v Minneapolisu. Foto: Reuters Ker so manjkali tudi Kyrie Irving, Dante Exum in Ryan Nembhard, je bil Dallas v Minneapollisu tako oslabljen, da se ni mogel enakovredneje kosati z Minnesoto. Znova je (pre)velika odgovornost slonela na 18-letnem novincu Cooperju Flaggu, eni izmed redkih pozitivnih zgodb, ki se v Dallasu odvijajo v stresnem obdobju po odhodu Luke Dončića. Flagg je v skladu z njegovim povprečjem v tej sezoni dosegel 15 točk, Dallas pa je v 27 minutah, ki jih je prebil na parketu, zaostajal za -27.

Pri Minnesoti se je najbolj izkazal Naz Reid. Izkoristil je odsotnost najboljših centrov Dallasa in že v prvem polčasu dosegel 19 točk. Tekmo je končal pri 22, kar je njegov strelski rekord sezone. Vseh pet članov začetne postave Minnesote je doseglo dvomestno število točk. Jaden McDaniels in Rudy Gobert sta jih dosegla 15, prvi zvezdnik Anthony Edwards pa podobno kot pri nedavnem porazu proti Denverju (112:123) ni blestel pri metu iz igre. Takrat je iz igre metal 8/23, tokrat je zadel 5 od 14 metov in dvoboj v dvorani Target Center sklenil pri zanj skromnih 13 točkah.

Pri Dallasu je prvič v karieri od prve minute začel dvoboj Moussa Cisse. Novinec je prispeval pet točk in 10 skokov, s črte prostih metov pa metal zgolj 1/7. Minnesota je zlahka prevladovala tako v skokih (59 proti 43) kot tudi asistencah (27 proti 13).

Vrnitev 35-letnega zvezdnika

Na dvoboju med Philadelphio in LA Clippersi je prvič po osmih mesecih zaigral Paul George. Izkušeni zvezdnik, ki je na tekmi All Star zaigral kar devetkrat, je pred tem nazadnje zaigral 4. marca, nato pa ga je po operaciji levega kolena čakalo dolgo okrevanje.

Paul George je odigral prvo tekmo v ligi NBA po osmih mesecih. Foto: Guliverimage

Petintridesetletni Američan je v prejšnji sezoni na tekmo v povprečju dosegal le dobrih 16 točk, kar je bilo njegovo najslabše povprečje po drugi sezoni v ligi NBA. V prejšnji sezoni je za 76ers odigral le 41 tekem. Skupno je v karieri v ligi NBA odigral 908 tekem, njegovo strelsko povprečje pa znaša 20,6 točke.

Liga NBA, 17. november

Lestvica

Preberite še: