Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je obstal v četrtfinalu turnirja WTT star contender v Omanu. Sedemindvajsetletni Hrastničan je po porazu proti 23-letnemu Rusu Vladimirju Sidorenku, 107. igralcu svetovne lestvice, ostal brez uvrstitve na zaključni turnir sezone najboljših 16 igralcev sveta. Jorgić, sicer enajsti igralec sveta, je proti štiri leta mlajšemu ruskemu tekmecu izgubil z 1:3 v nizih.

Slovenec je na lestvici za uvrstitev na zaključni turnir, ki bo od 10. do 14. decembra v Hongkongu, na 17. mestu in bi moral danes zmagati, da bi ohranil možnosti za preboj na elitni turnir sezone, na katerem si je že pred turnirjem v Omanu mesto zagotovilo 13 igralcev.

Grenak priokus

"Večji del tekme sem imel pod kontrolo - v prvem nizu sem vodil 7:5, drugega sem dobil gladko, tudi v tretjem je bilo 7:4 zame. A tekme preprosto nisem znal pripeljati do konca. Sidorenka moram pohvaliti. Igral je sproščeno, veliko tvegal in se mu je obrestovalo. Pritisk je bil tokrat na meni, saj sem si želel uvrstitve na zaključni turnir v Hongkongu in potrditi dobre igre iz prvih dveh tekem. Ostaja grenak priokus, da sem obstal v četrtfinalu in ostal brez Hongkonga, a to je šport. V prihodnjem letu bom poskušal doseči boljše rezultate,"je po dvoboju povedal Jorgić.

Hrastničan bi si ne glede na nastope tekmecev mesto v Hongkongu zagotovil s finalom v Omanu.