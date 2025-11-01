Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sobota,
1. 11. 2025,
23.16

Namizni tenis, Montpellier, WTT Champions

V Montpellieru konec za Jorgića

Darko Jorgić | Foto worldtabletennis.com

Foto: worldtabletennis.com

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je svojo pot na turnirju WTT Champions v Montpellieru končal v četrtfinalu. Kot sedmega nosilca ga je premagal domači adut, evropski prvak, Alexis Lebrun, ki je bil boljši z izidom 4:2 (-8, 10, 7, 5, -6, 4).

Za Francoza je bila tretja zmaga v petem medsebojnem dvoboju, pred tem je v edinem letošnjem Hrastničana premagal v finalu turnirja Top16 v Švici.

Slovenec je dvoboj dobro začel, prvi niz je dobil. V drugem je že zaostajal s 7:10, toda ubranil tri zaključne žogice in izenačil. A na njegovo žalost Francoza, ki na turnirju čast bratov Lebrun, Felix je namreč hitro izpadel, to ni zmedlo. Dobil je naslednji dve točki in izid izenačil.

Nato je dokaj gladko dobil še naslednja dva niza, nekaj upanja je dobil po zmagi v petem, toda šesti je bil povsem v domeni domačina.

Jorgić, deseti igralec sveta, je na turnirju 32 z izjemo Kitajcev najboljših igralcev sveta pred četrtfinalom premagal Hrvata Tomislava Pucarja in Japonca Hirota Shinozuko.

Lebrun se bo v polfinalu meril s Švedom Trulsom Möregardhom.

Darko Jorgić
Darko Jorgić
