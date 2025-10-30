Po rešeni sklepni žogici Jorgić v Montpellieru v četrtfinalu

Na turnirju WTT Champions v Montpellieru je najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić v drugem krogu premagal Japonca Hiroto Shinozuko s 3:2 (–2, 5, –7, 10, 6). V četrtfinalu se bo pomeril z boljšim iz dvoboja med Japoncem Tomokazujem Harimotom in Francozom Alexisom Lebrunom.

V prvem krogu je bil Jorgić s 3:0 (4, 8, 9) boljši od Hrvata Tomislava Pucarja, precej težje delo pa je imel s Shinozuko. Mladi, 21-letni levoroki Japonec je za Hrastničana vedno neugoden nasprotnik. Letos sta se pomerila že dvakrat – januarja v Dohi je zmagal Shinozuka, julija v Las Vegasu pa Jorgić, obakrat z izidom 3:2.

Tudi tokrat se je odločalo v petem nizu. Tekma se za Jorgića ni začela obetavno, saj je v uvodnem nizu osvojil le dve točki. Drugi niz je minil v njegovi prevladi – po zaostanku 2:3 je s petimi zaporednimi točkami prevzel pobudo in izenačil. V tretjem nizu po zaostanku 0:5 ni več ujel priključka, zato pa je bila prava drama v četrtem. Tudi v njem je Shinozuka povedel s 5:0, a ga je Jorgić hitro ulovil in v napeti končnici po ubranjeni zaključni žogi izenačil na 2:2 v nizih. Peti niz je nato v celoti nadzoroval slovenski reprezentant in se z zmago uvrstil med osmerico najboljših na turnirju.

"Vsekakor je bila zelo težka tekma. Vedel sem, da Shinozuka ne bo lahek nasprotnik in da bom moral od prve do zadnje točke igrati optimalno. Zmago sem dosegel tudi zato, ker sem igral taktično pravilno, čeprav je bil on na dvoboj zelo dobro pripravljen. Takšne tekme je treba izvleči – kot sem rekel, taktično sem odigral zelo dobro, bil sem borben in se nisem predal, ko je bilo najtežje. Zelo sem vesel zmage in uvrstitve v četrtfinale," je po zmagi dejal Jorgić.

