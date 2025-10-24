Dako Jorgić hitro zapušča London

Namiznoteniški igralci po ekipnem evropskem prvenstvu sezono nadaljujejo na turnirju WTT Star Contender v Londonu. V šestnajstini finala je nastopil tudi trenutno najboljši slovenski igralec Darko Jorgić in nekoliko presenetljivo izgubil s Švedom Kristianom Karlssonom z 1:3 (-8, -2, 2, -3).

Potek dvoboja nikakor ni kazal razmerja na svetovni jakostni lestvici, kjer Jorgić zaključuje elitno deseterico, Šved pa je uvrščen 37 mest nižje.

A svoje so očitno dodale tudi izkušnje 34-letnega Šveda, ki je dvoboj z Jorgićem nazadnje dobil marca letos. Res izenačen je bil le prvi niz, kjer je Jorgić držal stik do izida 8:7 in se še približal na 10:8, na svoj servis pa je Karlsson osvojil niz.

V drugem nizu je Jorgić osvojil vsega dve točki, nato pa se je pokazala nepredvidljivost namiznega tenisa, saj je tretji niz gladko pripadel Jorgiću, ki je prepustil vsega dve točki. A po preobratu je zadišalo le na kratko. Četrti niz je Šved odprl z vodstvom s 3:0 in 9:2 ter 27-letnemu Hrastničanu prepustil le še točko.

