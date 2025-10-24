Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
24. 10. 2025,
22.08

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
London Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić

Petek, 24. 10. 2025, 22.08

26 minut

Namizni tenis, London, WTT Star Contender

Dako Jorgić hitro zapušča London

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Darko Jorgić | Darko Jorgić je nekoliko presenetljivo izgubil s Švedom Kristianom Karlssonom. | Foto Aleš Fevžer

Darko Jorgić je nekoliko presenetljivo izgubil s Švedom Kristianom Karlssonom.

Foto: Aleš Fevžer

Namiznoteniški igralci po ekipnem evropskem prvenstvu sezono nadaljujejo na turnirju WTT Star Contender v Londonu. V šestnajstini finala je nastopil tudi trenutno najboljši slovenski igralec Darko Jorgić in nekoliko presenetljivo izgubil s Švedom Kristianom Karlssonom z 1:3 (-8, -2, 2, -3).

Potek dvoboja nikakor ni kazal razmerja na svetovni jakostni lestvici, kjer Jorgić zaključuje elitno deseterico, Šved pa je uvrščen 37 mest nižje.

A svoje so očitno dodale tudi izkušnje 34-letnega Šveda, ki je dvoboj z Jorgićem nazadnje dobil marca letos. Res izenačen je bil le prvi niz, kjer je Jorgić držal stik do izida 8:7 in se še približal na 10:8, na svoj servis pa je Karlsson osvojil niz.

V drugem nizu je Jorgić osvojil vsega dve točki, nato pa se je pokazala nepredvidljivost namiznega tenisa, saj je tretji niz gladko pripadel Jorgiću, ki je prepustil vsega dve točki. A po preobratu je zadišalo le na kratko. Četrti niz je Šved odprl z vodstvom s 3:0 in 9:2 ter 27-letnemu Hrastničanu prepustil le še točko.

Preberite še:

namizni tenis, Lebrun
Sportal Francozi upravičili vlogo favoritov in zasedli evropski prestol
namizni tenis
Sportal Slovenski namiznoteniški igralci brez zgodovinskega finala
London Namizni tenis Darko Jorgić Darko Jorgić
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.