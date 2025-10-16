Četrtek, 16. 10. 2025, 6.47
55 minut
Waymo se širi tudi v Evropo
Uradno: uspešni samovozeči taksiji iz ZDA že leta 2026 tudi v Londonu
Samovozeči taksiji družbe Waymo se bodo prihodnje leto iz ZDA prvič preselili tudi v Evropo.
Ideja o samovozečih taksijih je za Evropejce morda še futuristična, toda v ZDA je že nekaj časa realnost. Pa ne po zaslugi razvpitih načrtov Elona Muska in Tesle, temveč po zaslugi Googlove družbe Waymo.
Vsak teden 150 tisoč prevozov brez voznika
Ti imajo v ZDA floto samovozečih električnih jaguarjev I-pace v več različnih mestih (Los Angeles, San Francisco, Phoenix, Atlanta in Austin, kmalu tudi Miami in Washington), poznajo jih tudi že Japonci v Tokiu. Statistika lanskega leta pravi, da je Waymo vsak teden opravil 150 tisoč prevozov, tako so lani v vsem letu izpeljali več kot štiri milijone avtonomnih voženj.
Po Londonu bodo vozili že prihodnje leto
Prihodnje leto Waymo prihaja tudi v Evropo. Za zdaj so potrdili prihod v London, kjer se bo torej mogoče že leta 2026 peljati s taksijem brez voznika. Natančen datum začetka storitve še ni znan. Poleg Wayma je prevoze z avtonomnimi vozili za London že napovedala Tesla, prav tako bodo samovozeče taksije v britanski prestolnici testirali tudi pri Uberju.
Waymo so znotraj družbe Alphabet ustanovili leta 2016, že leto prej pa so pod znamko Firefly v ZDA preizkusili prvi samovozeči avtomobil. Poskusne prevoze potnikov so pri Waymu začeli leta 2017.