Ideja o samovozečih taksijih je za Evropejce morda še futuristična, toda v ZDA je že nekaj časa realnost. Pa ne po zaslugi razvpitih načrtov Elona Muska in Tesle, temveč po zaslugi Googlove družbe Waymo.

Foto: Waymo

Vsak teden 150 tisoč prevozov brez voznika

Ti imajo v ZDA floto samovozečih električnih jaguarjev I-pace v več različnih mestih (Los Angeles, San Francisco, Phoenix, Atlanta in Austin, kmalu tudi Miami in Washington), poznajo jih tudi že Japonci v Tokiu. Statistika lanskega leta pravi, da je Waymo vsak teden opravil 150 tisoč prevozov, tako so lani v vsem letu izpeljali več kot štiri milijone avtonomnih voženj.

Po Londonu bodo vozili že prihodnje leto

Prihodnje leto Waymo prihaja tudi v Evropo. Za zdaj so potrdili prihod v London, kjer se bo torej mogoče že leta 2026 peljati s taksijem brez voznika. Natančen datum začetka storitve še ni znan. Poleg Wayma je prevoze z avtonomnimi vozili za London že napovedala Tesla, prav tako bodo samovozeče taksije v britanski prestolnici testirali tudi pri Uberju.



Waymo so znotraj družbe Alphabet ustanovili leta 2016, že leto prej pa so pod znamko Firefly v ZDA preizkusili prvi samovozeči avtomobil. Poskusne prevoze potnikov so pri Waymu začeli leta 2017.