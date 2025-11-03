Velika Britanija: napadalca z nožem obtožili več poskusov umora

V Veliki Britaniji so moškega, ki je minulo soboto zabodel več potnikov na vlaku v grofiji Cambridgeshire na vzhodu Anglije, danes obtožili desetih poskusov umora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

32-letnega napadalca obtožnica v zvezi s sobotnim napadom na vlaku bremeni še povzročitve poškodbe in posedovanja noža, so sporočili iz britanske prometne policije.

Policija napadalca obravnava še zaradi ločenega incidenta, ki se je zgodil minulo soboto v Londonu. Tudi zaradi tega incidenta so vložili obtožnico, in sicer zaradi poskusa umora in posedovanja noža, AFP povzema izjavo britanske prometne policije.

Pet ljudi ostaja v bolnišnični oskrbi

BBC je poročal, da je napadalec poškodoval enajst ljudi, pet od njih je še vedno v bolnišnični oskrbi. Trenutno je še ena žrtev v kritičnem, vendar stabilnem stanju. Gre za železniškega delavca, ki je poskušal ustaviti napadalca.

Po poročanju BBC motivi storilca še niso znani, policija pa ocenjuje, da ni šlo za teroristično dejanje. BBC poroča, da je v okolici večjih postaj danes povečana prisotnost policije.

Tracy Easton iz državne tožilske službe je dejala, da je dosedanja preiskava vključevala ogromne količine dokazov, med drugim tudi posnetke nadzornih kamer.