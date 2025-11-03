Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
13.37

Osveženo pred

2 minuti

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
napad z nožem Velika Britanija

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 13.37

2 minuti

Velika Britanija: napadalca z nožem obtožili več poskusov umora

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
napad, Velika Britanija | Motivi 32-letnega storilca za napad še niso znani. Policija ocenjuje, da ni šlo za teroristično dejanje. | Foto Reuters

Motivi 32-letnega storilca za napad še niso znani. Policija ocenjuje, da ni šlo za teroristično dejanje.

Foto: Reuters

V Veliki Britaniji so moškega, ki je minulo soboto zabodel več potnikov na vlaku v grofiji Cambridgeshire na vzhodu Anglije, danes obtožili desetih poskusov umora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

32-letnega napadalca obtožnica v zvezi s sobotnim napadom na vlaku bremeni še povzročitve poškodbe in posedovanja noža, so sporočili iz britanske prometne policije.

Policija napadalca obravnava še zaradi ločenega incidenta, ki se je zgodil minulo soboto v Londonu. Tudi zaradi tega incidenta so vložili obtožnico, in sicer zaradi poskusa umora in posedovanja noža, AFP povzema izjavo britanske prometne policije.

Pet ljudi ostaja v bolnišnični oskrbi

BBC je poročal, da je napadalec poškodoval enajst ljudi, pet od njih je še vedno v bolnišnični oskrbi. Trenutno je še ena žrtev v kritičnem, vendar stabilnem stanju. Gre za železniškega delavca, ki je poskušal ustaviti napadalca.

Po poročanju BBC motivi storilca še niso znani, policija pa ocenjuje, da ni šlo za teroristično dejanje. BBC poroča, da je v okolici večjih postaj danes povečana prisotnost policije.

Tracy Easton iz državne tožilske službe je dejala, da je dosedanja preiskava vključevala ogromne količine dokazov, med drugim tudi posnetke nadzornih kamer.

napad, Velika Britanija | Foto: Reuters Foto: Reuters
Vlak
Novice Napad z nožem na vlaku v Angliji ni povezan s terorizmom #video
napad z nožem Velika Britanija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.