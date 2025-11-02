Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Nedelja,
2. 11. 2025,
7.10

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
teroristični napad napad Velika Britanija vlak

Nedelja, 2. 11. 2025, 7.10

38 minut

Grozljiv napad na vlaku: devet ljudi v smrtni nevarnosti #video

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

V soboto zvečer sta na enem od vlakov na vzhodu Anglije dva moška z noži napadla potnike. Huje ranjenih je bilo več ljudi, najmanj devet oseb je po poročanju britanskih medijev v kritičnem stanju. Policija je v povezavi z napadom prijela dva moška, motiv za napad pa še ni znan.

Krvavi incident, ki ga je britanska policija označila za "večjega", se je zgodil v soboto ob 18.25 po lokalnem času.

Dva moška sta na vlaku, ki je iz Doncasterja potoval proti znameniti londonski železniški postaji King's Cross, po navedbah Sky News z "ogromnima nožema" začela napadati potnike. Ranjenih je bilo vsaj deset oseb, kar devet pa jih je po poročanju britanskih medijev v smrtni nevarnosti.

Eden od ranjenih potnikov. | Foto: Reuters Eden od ranjenih potnikov. Foto: Reuters

Vlak je po tem, ko so potniki povlekli zasilno zavoro, ustavil na postaji Huntingdon v kraju Cambridgeshire. Prve policijske enote so tja prispele dobro uro po začetku napada. Aretirali naj bi oba napadalca, po besedah očividcev so zoper enega uporabili tudi elektrošoker.

Skrili so se v stranišča

Po tem, ko sta napadalca začela vihteti rezili, sta na vlaku zavladala panika in kaos, so očividci še povedali za Sky News. Potniki so se prerivali in skakali eden čez drugega, nekateri so se pred napadalcema skrili tudi v stranišča na vlaku. 

Britanski premier Keir Starmer je napad označil za "grozljiv in zelo zaskrbljujoč incident" in se v objavi na družbenem omrežju X za vsem pristojnim službam zahvalil za hiter odziv.  

vlak, nesreča, Nizozemska
Novice Grozljivo trčenje: vlak z 200 kilometri na uro naletel v tovornjak s priklopnikom #video

Z britanskega notranjega ministrstva so javnost medtem pozvali, naj se v času, ko preiskava dogodka še poteka in vse podrobnosti še niso znane, vzdrži špekulacij in širjenja govoric glede motivov, ki so gnali oba napadalca. Dogodek po navedbah britanskih medijev sicer preiskujejo tudi kot potencialni teroristični napad.

teroristični napad napad Velika Britanija vlak
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.