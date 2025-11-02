Grozljiv napad na vlaku: devet ljudi v smrtni nevarnosti #video

V soboto zvečer sta na enem od vlakov na vzhodu Anglije dva moška z noži napadla potnike. Huje ranjenih je bilo več ljudi, najmanj devet oseb je po poročanju britanskih medijev v kritičnem stanju. Policija je v povezavi z napadom prijela dva moška, motiv za napad pa še ni znan.

Krvavi incident, ki ga je britanska policija označila za "večjega", se je zgodil v soboto ob 18.25 po lokalnem času.

Dva moška sta na vlaku, ki je iz Doncasterja potoval proti znameniti londonski železniški postaji King's Cross, po navedbah Sky News z "ogromnima nožema" začela napadati potnike. Ranjenih je bilo vsaj deset oseb, kar devet pa jih je po poročanju britanskih medijev v smrtni nevarnosti.

Eden od ranjenih potnikov. Foto: Reuters

Vlak je po tem, ko so potniki povlekli zasilno zavoro, ustavil na postaji Huntingdon v kraju Cambridgeshire. Prve policijske enote so tja prispele dobro uro po začetku napada. Aretirali naj bi oba napadalca, po besedah očividcev so zoper enega uporabili tudi elektrošoker.

Skrili so se v stranišča

Po tem, ko sta napadalca začela vihteti rezili, sta na vlaku zavladala panika in kaos, so očividci še povedali za Sky News. Potniki so se prerivali in skakali eden čez drugega, nekateri so se pred napadalcema skrili tudi v stranišča na vlaku.

Britanski premier Keir Starmer je napad označil za "grozljiv in zelo zaskrbljujoč incident" in se v objavi na družbenem omrežju X za vsem pristojnim službam zahvalil za hiter odziv.

Z britanskega notranjega ministrstva so javnost medtem pozvali, naj se v času, ko preiskava dogodka še poteka in vse podrobnosti še niso znane, vzdrži špekulacij in širjenja govoric glede motivov, ki so gnali oba napadalca. Dogodek po navedbah britanskih medijev sicer preiskujejo tudi kot potencialni teroristični napad.