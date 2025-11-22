Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
P. P., STA

Sobota,
22. 11. 2025,
13.14

Osveženo pred

2 uri, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
aretacija Brazilija Jair Bolsonaro

Sobota, 22. 11. 2025, 13.14

2 uri, 18 minut

Brazilska policija pridržala nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara

Avtorji:
P. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Jair Bolsonaro, nekdanji brazilski predsednik | Bolsonara so aretirali na njegovem domu v brazilski prestolnici, kjer je od avgusta v hišnem priporu. | Foto Guliverimage

Bolsonara so aretirali na njegovem domu v brazilski prestolnici, kjer je od avgusta v hišnem priporu.

Foto: Guliverimage

Brazilska policija je le nekaj dni, preden bi začel prestajati zaporno kazen zaradi poskusa državnega udara po porazu na volitvah leta 2022, danes pridržala nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara. Po navedbah sodišča so ga pridržali zaradi nevarnosti pobega, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zvezna policija je sporočila, da je izvršila preventivni nalog za prijetje, ki ga je odobrilo vrhovno sodišče. Bolsonara so aretirali na njegovem domu v brazilski prestolnici, kjer je od avgusta v hišnem priporu.

Skrajno desni nekdanji brazilski predsednik je bil septembra zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah, na katerih je leta 2022 zmagal Luiz Inacio Lula da Silva, obsojen na 27-letno zaporno kazen. Na sodbo se je pritožil, a je vrhovno sodišče v začetku novembra pritožbo zavrnilo.

Bolsonarovi podporniki so danes zvečer načrtovali nočno bedenje pred njegovim luksuznim stanovanjem. K shodu je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, pozval njegov sin, senator Flavio Bolsonaro, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Policija je načrtovani shod Bolsonarovih podpornikov označila za tveganje tako za udeležence kot za organe pregona.

Jair Bolsonaro
Novice Nekdanji predsednik Brazilije Bolsonaro obsojen na 27 let zapora
Luiz Inacio Lula da Silva
Novice Brazilski predsednik zavrnil ameriške carine in sankcije
Jair Bolsonaro
Novice Nekdanjemu brazilskemu predsedniku Bolsonaru bodo sodili zaradi poskusa državnega udara
aretacija Brazilija Jair Bolsonaro
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.