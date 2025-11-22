Brazilska policija pridržala nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara

Brazilska policija je le nekaj dni, preden bi začel prestajati zaporno kazen zaradi poskusa državnega udara po porazu na volitvah leta 2022, danes pridržala nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara. Po navedbah sodišča so ga pridržali zaradi nevarnosti pobega, poročajo tuje tiskovne agencije.

Zvezna policija je sporočila, da je izvršila preventivni nalog za prijetje, ki ga je odobrilo vrhovno sodišče. Bolsonara so aretirali na njegovem domu v brazilski prestolnici, kjer je od avgusta v hišnem priporu.

Skrajno desni nekdanji brazilski predsednik je bil septembra zaradi načrtovanja državnega udara po porazu na volitvah, na katerih je leta 2022 zmagal Luiz Inacio Lula da Silva, obsojen na 27-letno zaporno kazen. Na sodbo se je pritožil, a je vrhovno sodišče v začetku novembra pritožbo zavrnilo.

Bolsonarovi podporniki so danes zvečer načrtovali nočno bedenje pred njegovim luksuznim stanovanjem. K shodu je v videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, pozval njegov sin, senator Flavio Bolsonaro, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Policija je načrtovani shod Bolsonarovih podpornikov označila za tveganje tako za udeležence kot za organe pregona.