Nekdanjemu brazilskemu predsedniku Bolsonaru bodo sodili zaradi poskusa državnega udara

Brazilsko vrhovno sodišče je danes odločilo, da bodo nekdanjemu predsedniku države Jairu Bolsonaru sodili zaradi poskusa državnega udara. Petčlanski senat je soglasno potrdilo obtožnico, v kateri mu očitajo načrtovanje zarote, s katero bi svojemu tekmecu in zmagovalcu volitev leta 2022 Luizu Inaciu Luli da Silvi preprečil prevzem položaja.

Obtožen je, da je vodil kriminalno združbo, ki je dolgo časa kovala načrte, da bi za vsako ceno ostala na oblasti po volitvah oktobra 2022, ki jih je na koncu izgubil proti sedanjemu levičarskemu predsedniku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bolsonaro: Gre za največji politični pregon v zgodovini države

Sodniki so odločitev sprejeli, potem ko so v torek prisluhnili argumentom obeh strani, pri čemer je skrajno desni nekdanji predsednik Bolsonaro trdil, da gre za največji politični pregon v zgodovini države.

Obtožnica se nanaša na dogajanje pred predsedniškimi volitvami oktobra 2022 in po njih. Različni zapisi in izmenjave sporočil po trditvah tožilstva razkrivajo načrt za sprevračanje demokratične ureditve in zaroto proti demokratičnim institucijam.

Posamične točke obtožnice segajo do sistematičnih napadov na sisteme za elektronsko glasovanje, poskusov glasovanja za opozicijskega kandidata s pomočjo varnostnih agencij do načrtovanja zastrupitve Lule in umora vrhovnega sodnika Alexandra de Moraesa.

Sodniki so danes odločili, da obstaja dovolj dokazov za odreditev sojenja 70-letnemu Bolsonaru in še sedmim soobtoženim, vključno z nekdanjimi ministri in mornariškim poveljnikom.

V primeru obsodbe mu grozi več kot 40 let zapora. Hkrati bi obsodba pomenila tudi konec upanja, da bi prihodnje leto znova kandidiral za predsednika. Desnica bo tako verjetno morala izbrati novega kandidata v času, ko je Lula ob inflaciji bolj nepriljubljen kot kdaj koli prej.

Bolsonaro, nekdanji vojaški kapitan in občudovalec ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je Brazilijo vodil med januarjem 2019 in decembrom 2022. V drugem krogu predsedniških volitev oktobra 2022 je za las izgubil proti tekmecu z levice.

Bolsonaro vztraja, da je žrtev pregona

Preiskava je Bolsonara povezala tudi z izgredi, ki so izbruhnili teden dni po prisegi Lule na položaj 1. januarja 2023. Na tisoče Bolsonarovih privržencev je takrat vdrlo v vladna poslopja in zahtevalo, da vojska odstavi Lulo.

Bolsonaro že ves čas vztraja, da je žrtev pregona, s katerim da mu želijo preprečiti, da bi se prihodnje leto na volitvah vrnil na položaj predsednika. "To je največji politično-sodni pregon v zgodovini Brazilije," je v torek ponovil v izjavi na sodišču. Na omrežju X pa je ocenil, da je sodnik z žvižgom oznanil konec, še preden se je tekma sploh začela.

Agencija AFP izpostavlja, da gre za zgodovinsko odločitev v državi, ki jo še vedno preganja spomin na vojaško diktaturo med letoma 1964 in 1985.

Bolsonaro bo sicer po Luli drugi nekdanji predsednik, ki mu bodo po manj kot desetletju sodili v kazenskem postopku. Julija 2017 so Lulo spoznali za krivega korupcije in je zato leto in pol bil v zaporu. Obsodbo mu je kasneje razveljavilo vrhovno sodišče, tako da je na volitvah leta 2022 znova zmagal.