Idrijski župan Tomaž Vencelj je v torek s pritiskom na stikalo pogonskega mehanizma pognal v tek uro na stolpiču mestne hiše. Stolpna ura se je tako po skoraj 80 letih spet vrnila na stavbo občine. Po drugi svetovni vojni so jo, verjetno zato ker je bila poškodovana, odstranili s stolpiča, kamor so jo vgradili, ko so stavbo konec 19. stoletja zgradili.

Tako se je uresničila želja tistih prebivalcev Idrije, ki so se na občino več let obračali s pobudami za ponovno postavitev ure na mestni hiši, a se je vedno zataknilo pri sredstvih. Zdaj so denar za ta korak našli v čezmejnem Interreg projektu Italija-Slovenija 4P-Mednarodne poti, ki odkrivajo dediščino Piera Paola Pasolinija.

Replike številčnic občinske ure pred montažo v stolpu Foto: Metka Rupnik/STA

Bo ura bila? Ne bo, odgovarja župan.

"Tako bomo zdaj na uro videli tudi s tistih delov 'placa', od koder se ne vidi na grajsko uro," je pojasnil župan. Ljudje so po njegovih besedah v veliki večini zadovoljni z njo. "Na začetku je bilo nekaj vprašanj, ali bo ta ura tudi bila. Ne bo! Bila je vedno ura na idrijskem gradu, ne pa ura na mestni hiši," je povedal glede na nedavno polemiko v idrijski javnosti, ali naj ura na bližnjem idrijskem gradu še naprej bije tudi ponoči ali ne.

Ob izgradnji mestne hiše leta 1898 so na treh vidnih straneh vogalnega stolpiča namestili številčnice prvotne ure, ki je bila tedaj kupljena v Pragi. Kot je razvidno iz arhivskih virov, je račun za nakup in postavitev te ure podpisal Josip Serjun, mestni urar, prvi kavarnar v Idriji in idrijski župan še pred gradnjo mestne hiše, pa tudi prapraded zdajšnjega župana Venclja.

Okrogle line številčnic za skoraj osem desetletij zaprli z lesenimi rešetkami

Ura je prebivalcem in obiskovalcem Idrije merila čas vse do konca druge svetovne vojne, ko so jo, najverjetneje ker je bila poškodovana v obstreljevanju Idrije, odstranili s stolpiča. Okrogle line številčnic so za skoraj osem desetletij zaprli z lesenimi rešetkami.

Mojstri Florjan Rupnik, Marijan Bavcon in Luka Bavcon pred montažo ure v stolpiču Foto: Metka Rupnik/STA

Izvedbo ponovne postavitve ure na občinski stavbi sta prevzela mojstra Marijan in Luka Bavcon iz Cerknega, ki sta poskrbela, da uro poganja sodoben pogonski mehanizem. "Pomik kazalcev pri sodobnih urah ni več analogen, kot je bil nekoč, ampak se vsako dopolnjeno minuto minutni kazalec premakne za eno minuto. Prek zobnikov se temu primerno premika tudi urni kazalec. Ob izpadu elektrike ura stoji, krmilje beleži čas izpada, in ko se napajanje povrne, krmilje samodejno pomakne kazalce na točen čas," je pojasnil Marijan Bavcon.

Florjan Rupnik je medtem po starih fotografijah in ob usklajevanjih s strokovnjaki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica izdelal replike številčnic in kazalcev. V začetku avgusta so mojstri v notranjosti stolpiča nato postavili pogonski mehanizem, vstavili replike številčnic v line, jih povezali s pogonom, vendar ure takrat še niso pognali. Ta simbolična gesta je v torek pripadla županu Venclju, ko je v vrhu stolpiča s pritiskom na stikalo ob 16.30 uro pognal.

Marijan Bavcon pri postavitvi urnega pogonskega mehanizma. Foto: Metka Rupnik/STA

Ura na idrijski mestni hiši se bo odslej spogledovala z le streljaj oddaljeno uro na stolpu idrijskega gradu, ki so jo isti mojstri obnovili pred štirimi leti.

Župan Tomaž Vencelj je s pritiskom na stikalo pognal stolpno uro na mestni hiši. Foto: Metka Rupnik/STA