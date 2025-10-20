Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
9.42

Vsebino omogoča Lidl Slovenija

Milka, Oreo in Toblerone vas peljejo na vašo sanjsko lokacijo!

Kam bi pa vi odpotovali, če bi lahko izbirali? #nagradnaigra

Vsebino omogoča Lidl Slovenija
alpski pašnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Vsak od nas ima svojo predstavo o sanjskem oddihu. Morda si želite poležavati na Maldivih pod palmami, z nogami v belem pesku in z nasmehom, ki ga nariše vsak grižljaj čokolade. Morda vas bolj privlačita švicarska zima in razgled na bele vrhove v Zermattu, kjer se zvečer grejete s skodelico vroče čokolade. Ali pa si morda predstavljate družinski oddih v termah, kjer bi otroci veselo čofotali, starši pa uživali v sprostitvi. Nekateri bi morda izbrali romantičen pobeg v Pariz, drugi avanturo na Islandiji, spet tretji potovanje po Italiji. Kakršnekoli so vaše sanje – zdaj se lahko uresničijo!

Lidl Slovenija v sodelovanju z Milko, Oreom in Tobleronom pripravlja nagradno igro, ki vas lahko popelje, kamorkoli želite – v vrednosti tri tisoč evrov! Poleg glavne nagrade lahko osvojite tudi Samsung Galaxy S24 ali vrednostne kartice Lidl.

Nekateri sanjajo o potovanju na Bali, drugi o smučanju v Dolomitih, tretji o sproščanju v termah v Sloveniji ali raziskovanju Rima. Ne glede na to, ali bi z nagrado razveselili sebe ali svojo družino, je to priložnost, ki se jo preprosto izplača izkoristiti. Nakup vaših najljubših čokoladnih dobrot vas lahko popelje na pot, ki ti bo ostala v spominu za vedno. Z aplikacijo Lidl Plus in sladkimi grižljaji Milke, Orea ali Toblerona boste lahko osvojili vstopnico za sanjsko doživetje.

Čokolada. Kakavovec. | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Kako sodelujete? Preprosto – kot se je preprosto posladkati

  1. Kupite. V času od 2. do 22. oktobra 2025 kupite izdelke blagovnih znamk Milka, Oreo ali Toblerone v katerikoli trgovini Lidl po Sloveniji.
  2. Skenirajte svojo kartico Lidl Plus. Na blagajni pokažite svojo kartico Lidl Plus v aplikaciji – za vsak nakup izbranih izdelkov prejmete eno digitalno kartico v aplikaciji.
  3. Potrdite sodelovanje. V aplikaciji kliknite gumb Sprejemam pogoje in želim sodelovati – in že ste v žrebu!

Ena digitalna kartica = ena možnost za sanjsko nagrado. Več kartic, več možnosti za zmago.

Še nimate aplikacije? Prenesite jo brezplačno in odkrijte vse ugodnosti: Lidl Plus.

Bali, plaža | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Brez nakupa? Tudi to gre!

Sodelujete lahko tudi brez nakupa – preprosto s kratkim SMS. Pošljite sporočilo na 6111 s ključno besedo LIDL, svojim imenom in priimkom ter odgovorom na izziv:

Napiši 50 besed o svoji sanjski destinaciji.

Primer:
LIDL Ana Novak Moja sanjska destinacija so Havaji. Ljubim sonce, morje in tropske vonje. Želim se izgubiti v ritmih havajske glasbe in uživati v kokosovih koktajlih ob sončnem zahodu.

In to je to! Vaša domišljija vas lahko popelje daleč – Lidl pa prav vas morda resnično pošlje tja.

Milka Oreo in Toblerone nagradna igra Lidl | Foto: LIDL Foto: LIDL

Kaj lahko osvojite?

  • 1-krat potovanje po izbiri v vrednosti 3.000 €
  • 9-krat pametni telefon Samsung Galaxy S24
  • 60-krat Lidlova vrednostna kartica po 50 €

Skupaj kar 70 nagrad, ki prinašajo veselje, razvajanje in navdih za nove začetke!

zaljubljen par, čokolada | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Lidl Plus – vaš zvesti sopotnik pri vsakem nakupu

Z aplikacijo Lidl Plus imate vse ugodnosti, kupončke in nagradne igre vedno pri roki. Preprosto pokažete aplikacijo na blagajni in koristite popuste, zbirate kartice ter sodelujete v nagradnih igrah. Vsak teden vas čakajo ekskluzivne ponudbe, osebni popusti in presenečenja – prijazna pa je tudi vašemu proračunu.

advertorial
