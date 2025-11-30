Woody Allen praznuje 90 let

V New Yorku se je pred 90 leti rodil Woody Allen. Z več kot 50 filmi se je uveljavil kot eden najbolj produktivnih filmskih ustvarjalcev. Umetnosti se ni posvetil le kot režiser, temveč tudi kot igralec in scenarist, hkrati je pustil svoj vtis kot jazzovski glasbenik.

Allan Stewart Konigsberg, večino življenja znan kot Woody Allen, se je rodil leta 1935 v judovski družini. Za časa šolanja je pisal satirične prispevke za razne časopise, kasneje pa za televizijo in priznane komike, kot je bil Bob Hope. Pri svojih 30 letih je že veljal za enega najbolj priznanih komikov v ZDA.

V filmih je našel sredstvo za odmik od vsakdanjega življenja, med svoje vzornike pa je med drugim prištel velikana te umetnosti, kot sta Ingmar Bergman in Federico Fellini. Nad njegovim ustvarjanjem visi senca obtožb njegove nekdanje partnerke Mie Farrow o spolnem nadlegovanju njune hčerke.

V več desetletjih kariere je posnel številne prepoznavne filme, kot so Zaigraj še enkrat, Sam, Škrlatna roža Kaira in Otožna Jasmine. Med drugim je prejel štiri oskarje in deset baft ter častna priznanja filmskih festivalov v Benetkah in Cannesu. Njegova filma Annie Hall in Manhattan sta bila uvrščena v narodni filmski register ZDA.

Allen v filmu Annie Hall z Diane Keaton, ki je umrla oktobra letos Foto: Guliverimage

Poleg ustvarjanja filmov, v katerih je običajno tudi zaigral, je več let nastopal kot klarinetist v jazzovskem klubu na Manhattnu. Svoje življenje je popisal v avtobiografiji Apropos of Nothing.

Allen je za svoj naslednji projekt napovedal film z delovnim naslovom Wasp 2026. Tega namerava po tem, ko z njim ni uspel v Italiji in Barceloni, posneti v Madridu, kjer si je po pisanju tujih medijev zagotovil 1,5 milijona evrov pri regionalnih oblasteh.

V Španiji je režiser že ustvaril nekaj filmov, najbolj znan med njimi je Vicky Cristina Barcelona, ki ga je posnel v katalonskem mestu s Javierjem Bardemom in Penelope Cruz. Tudi zanj je od regionalne organizacije prejel 1,5 milijona evrov. V Španiji je bil tudi z romantično komedijo Rifkinov festival, ki jo je snemal v San Sebastianu.

S podporo sredstev iz Evrope je nazadnje posnel romantični triler Srečno naključje, ki se dogaja v Parizu in je svetovno premiero doživel na beneškem filmskem festivalu leta 2023.