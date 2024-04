Ameriški režiser Woody Allen je v pogovoru za spletni tednik Air Mail spregovoril o filmskem ustvarjanju. Oseminosemdesetletni režiser je povedal, da je neodločen glede snemanja novega filma zaradi dela, potrebnega za pridobitev distribucije in finančne podpore. Dodal je, da je izginila vsa romantika filmskega ustvarjanja.

Kot povzema britanski The Guardian, je Allen ob tem morda znova namignil na upokojitev, ko je na vprašanje, ali je njegov erotični triler v francoskem jeziku Srečno naključje (Coup de Chance) njegov zadnji film, odgovoril, da je neodločen glede tega.

"Verjetno ne bi zmogel reči ne, ker imam toliko idej"

"Nočem iti v projekt zbiranja denarja. To se mi zdi res zelo nadležno. Če se bo nekdo pojavil, poklical in povedal, da želi podpreti film, potem bi o tem resno razmislil. Verjetno ne bi zmogel reči ne, ker imam toliko idej," je še dodal slavni in hkrati kontroverzni režiser.

Kljub izjavam za Air Mail Allen morda že pripravlja novi film. Foto: Guliverimage/AP

Kljub svojim izjavam za Air Mail, Allen morda že pripravlja novi film. V pogovoru za New York Times je pred kratkim njegova sestra in producentka Letty Aronson povedala, da je novi film v procesu pogajanj ter da Allen ustvarja scenarij.

Allen zanikal govorice o upokojitvi

Srečno naključje je Allenov 50. celovečerni film. Po toplem sprejemu na premieri na beneškem filmskem festivalu leta 2023 je imel film težave v ameriških kinematografih. Gibanje #MeToo je namreč Allenu očitalo, da je leta 1992 spolno napadel svojo posvojenko Dylan Farrow. Allen je tovrstne obtožbe zanikal.

Že v preteklosti so se pojavile govorice, da naj bi Allen razmišljal o upokojitvi, kar je zanikal. Kot je takrat sporočil njegov tiskovni predstavnik, je Allen povedal le, da razmišlja o tem, da ne bi snemal filmov, ker zanj snemanje filmov, ki gredo naravnost na platforme za pretočno prevajanje, ni tako prijetno.

