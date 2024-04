Slaba dva tedna po 96. rojstnem dnevu je umrl Veljko Bulajić, eden najslavnejših režiserjev iz nekdanje Jugoslavije, poroča hrvaški časopis Večernji list.

V Črni gori rojeni Bulajić je filmsko režijo študiral v Rimu in kot asistent sodeloval z italijanskimi filmskimi velikani, kot sta bila Federico Fellini in Vittorio De Sica. Nato se je vrnil v Jugoslavijo in leta 1959 posnel svoj prvi celovečerec Vlak brez voznega reda ter zanj na filmskem festivalu v Pulju dobil dve zlati areni, nato pa nadaljeval z nizom izjemno uspešnih filmov z Bitko na Neretvi iz leta 1969 na čelu.

Jovanka in Josip Broz - Tito na svetovni premieri Bitke na Neretvi v Sarajevu. Foto: Guliverimage

Bulajić je scenarij za Bitko na Neretvi napisal s svojim starejšim bratom Stevanom, s katerim sta pred tem leta 1962 ustvarila tudi film Kozara. Zgodbo Bitke na Neretvi sta zasnovala po dogodkih v drugi svetovni vojni, ko so se partizani leta 1943 na Neretvi spopadli z vojaki sil osi, film pa je imel neverjetno zvezdniško igralsko zasedbo – v njem so med drugim igrali Yul Brynner, Sergej Bodnarčuk, Curd Jürgens, Franco Nero in Orson Welles.

Bulajić z Orsonom Wellesom na snemanju Bitke na Neretvi Foto: Guliverimage

Bitka na Neretvi je bil najdražji film, ki so ga posneli v nekdanji Jugoslaviji. Enega od plakatov za njegovo angleško različico je brezplačno izdelal Pablo Picasso, film je bil nominiran tudi za tujejezičnega oskarja, v Jugoslaviji pa so ga slavili kot "enega najboljših vojnih filmov vseh časov".