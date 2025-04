Štiridesetletni portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki nase na igrišču zadnji dobri dve leti opozarja s predstavami v barvah nesramno bogatega arabskega Al Nassra, se je odločil, da svoj posel zunaj nogometnih zelenic razširil tudi na področje filmske industrije. Ustanovil je namreč svoj neodvisni filmski studio, imenovan UR•Marv, katerega cilj je revolucija v filmski industriji. Poleg tega bo pri projektu sodeloval s slavnim britanskim filmskim režiserjem Matthewom Vaughnom.

Filmski režiser Matthew Vaughn bo združil moči s Cristianom Ronaldom. Foto: Guliverimage

Kot poroča Variety je UR•Marv zasnovan kot inovativna platforma, ki združuje napredno tehnologijo s tradicionalnimi načini filmske produkcije. Pri filmskem studiu bodo dali predvsem poudarek akcijskim filmom, ki bi lahko redefinirali žanr. Kot so zapisali pri Variety, je partnerstvo že prineslo oprijemljive rezultate, saj so že dokočali dva akcijska filma, tretji je že v aktivnem razvoju, vsi pa so del iste serije. Podrobnosti o prvem filmu nameravajo razkriti v kratkem.

"To je zame vznemirljivo obdobje, ko se spuščam v nove poslovne podvige," je besede Cristiana Ronalda povzel Variety. Nogometnega superzvezdnika pa je pohvalil tudi slavni režiser. "Cristiano je na igrišču ustvaril zgodbe, ki jih jaz nikoli ne bi mogel napisati, in veselim se ustvarjanja navdihujočih filmov z njim – on je superjunak iz resničnega življenja," je dodal Vaughn. Britanski režiser Vaughn, ki ima značilno vizualno identiteto in hitro pripoved, je zaslovel z uspešnimi filmi, kot so Kick-Ass (2010), Kingsman in X-Men: First Class (2011) (Možje X: Prvi razred).

Cristiano Ronaldo širi svoj imperij tudi v medijski industriji

UR•Marv pa ne bo prvi Vaughnov korak zunaj režije, saj njegov studio Marv že leta producira filme in razvija franšize, vključno s prihajajočimi nadaljevanji Kingsmana. Tudi Cristiano Ronaldo svojo blagovno znamko že nekaj let aktivno vključuje v medijsko industrijo. Oktobra 2023 je investiral v vodilni portugalski medijski konglomerat Medialivre (nekdanjo Cofina Media), leta 2024 pa je odprl tudi kanal na YouTubu UR Cristiano, kjer s svojimi oboževalci deli intimne zgodbe, izzive in vsebine iz svojega vsakdana. Prav ta strateška poteza kaže na Portugalčeve ambicije, da s svojo znamko utrdi svoj položaj tudi v medijski in zabavni industriji.

