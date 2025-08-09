Splitskega kapitana Marka Bekavca, ki je bil v Turčiji zaradi tihotapljenja drog septembra lani obsojen na 30-letno zaporno kazen, so izpustili iz zapora, je danes za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdil pravosodni minister Damir Habijan. Kapitan je bil obsojen, potem ko so na ladji, ki ji je poveljeval, našli 137 kilogramov kokaina.

"Lahko potrdim, da je danes zjutraj prišel na Hrvaško," je o Bekavcu dejal Habijan za Hino in izrazil zadovoljstvo zaradi njegove izpustitve iz zapora.

Po besedah ministra gre za "rezultat večmesečnih prizadevanj v tem izjemno zahtevnem primeru". Pri tem ni povedal, ali je bil kapitan oproščen obtožb ali bo prestajanje zaporne kazni nadaljeval na Hrvaškem.

Njegov brat Jozo Bekavac je v intervjuju za Dnevnik HRT povedal, da se osebno še nista srečala, sta pa govorila po telefonu. "Vesel je, da je končno izpuščen. Potrebuje nekaj časa, da zbere misli, se malo umiri. Presenečen je in zelo vesel, da se je vse dobro končalo," je dejal.

"Do včeraj je bil človek obsojen na 30 let zapora, danes pa je svoboden človek v svoji domovini. Vsi smo na skrivaj upali, da se bo končalo pozitivno, ampak veste, kako je – nikoli ne veš," je še dodal brat obsojenega kapitana.

Marko Bekavac se je danes že srečal z ženo. "Tudi ona ni verjela. Klical jo je in mislila je, da kliče iz Turčije. Potem pa ji je povedal, da je tukaj. Bila je v šoku," je v intervjuju dejal njegov brat.

Na ladji našli 137 kilogramov kokaina

Hrvaški kapitan je bil pred obsodbo eno leto v priporu v Ankari. Turške oblasti so ga pridržale oktobra 2023 skupaj z devetimi pomorščaki, ko je policija na ladji, ki je prevažala premog iz Kolumbije in je plula pod panamsko zastavo, našla 137 kilogramov kokaina.

Hrvaškega državljana so turške oblasti smatrale za odgovornega, ker je poveljeval ladji. Ob kapitanu je sodišče spoznalo za krivega tudi prvega častnika. Druge obtožene je oprostilo.