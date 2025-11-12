Ovir za odprtje novega moškega zapora v Dobrunjah, v katerega bodo preselili zapornike in pripornike iz zapora na Povšetovi v Ljubljani ter v katerem bo prostora za skupno 388 oseb, ni več. Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes izdalo uporabno dovoljenje, so potrdili na ministrstvu za pravosodje. Sledi primopredaja.

Novi ljubljanski zapor, s katerim se rešuje dolgoletna prostorska stiska obstoječega zapora na Povšetovi ulici, velja za eno največjih investicij ministrstva za pravosodje v zadnjem desetletju. Gre za približno 86 milijonov evrov težko investicijo, s katero ministrstvo naslavlja tudi vse pomanjkljivosti obstoječega zapora na Povšetovi. Kot so napovedali ob odkritju temeljnega kamna oktobra 2022, bo med drugim imel varne celice, ustrezne bolniške sobe in prostore za izvajanje obiskov svojcev. V novogradnji bodo tudi prostori za skupinsko delo, delovno terapijo, prostočasne dejavnosti, pa tudi prostori, primerni za gibalno ovirane osebe.

Ker je bila vloga pomanjkljiva, se je zapletlo

Zapor so začeli graditi jeseni 2022, vlogo za uporabno dovoljenje pa je izvajalec del podal aprila letos. Potem se je zapletlo, saj je bila vloga pomanjkljiva. Konec avgusta je sledil tehnični pregled. Komisija, ki deluje pod okriljem ministrstva za naravne vire in prostor, je med pregledom ugotovila pomanjkljivosti v dokumentaciji in izvedbenih delih, zato je ministrstvo za naravne vire in prostor avgusta zadržalo izdajo uporabnega dovoljenja, upravi za izvrševanje kazenskih sankcij pa naložilo, naj ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v dveh mesecih. Konec oktobra je še enkrat podaljšalo rok za odpravo pomanjkljivosti, iztekel se je danes.

Gradnjo novega zapora sicer spremljajo tudi nepravilnosti, povezane z odvažanjem zemljin z gradbišča zapora.

Kot so nedavno povedali na ministrstvu za pravosodje, je predvideno, da bi se zaporniki v novi zapor preselili v začetku prihodnjega leta.