V BiH obsodili hišnika šole na 42 let zapora za trojni umor

Sodišče v Bosni in Hercegovini je na 42 let zapora obsodilo moškega, ki je avgusta lani v strelskem napadu v Sanskem Mostu na severozahodu države zagrešil trojni umor, danes poročajo mediji v BiH. Napad je izvedel na srednji šoli, kjer je delal kot hišnik, v njem pa je ubil ravnatelja, tajnico in učiteljico.

Sodišče v Bihaću je nekdanjega hišnika gimnazije v Sanskem Mostu obsodilo za trojni umor in nezakonito posedovanje avtomatskega orožja. Za vsakega od umorov mu je prisodilo po 14 let zapora. Na sodbo se lahko še pritoži, poročanje lokalnih medijev povzema portal N1 BiH.

Moški je med sojenjem izrazil obžalovanje. Njegov odvetnik je trdil, da se ni zavedal svojih ravnanj v času zločina in da je bil žrtev domnevne diskriminacije na delovnem mestu, ki naj bi vplivala na njegovo duševno stanje.

Napad je izvedel z avtomatskim strelnim orožjem 21. avgusta lani na gimnaziji v Sanskem Mostu, nato pa si je poskušal vzeti življenje in se pri tem huje poškodoval. V času streljanja so bili na šoli tudi učenci.