Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Torek,
25. 11. 2025,
13.07

Osveženo pred

9 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
preprodajalci mamil oprostilna sodba zapor droge sodba Kristijan Kamenik

Torek, 25. 11. 2025, 13.07

9 minut

Kamenik oproščen preprodaje drog

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kristijan Kamenik | Današnji narok in izrek sodbe je 52-letni Kamenik spremljal prek videopovezave iz mariborskega pripora. Na mariborskem sodišču mu sicer sodijo zaradi domnevne preprodaje drog leta 2023 na območju Slovenske Bistrice. | Foto STA

Današnji narok in izrek sodbe je 52-letni Kamenik spremljal prek videopovezave iz mariborskega pripora. Na mariborskem sodišču mu sicer sodijo zaradi domnevne preprodaje drog leta 2023 na območju Slovenske Bistrice.

Foto: STA

Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je na današnjem naroku oprostil Kristijana Kamenika, obtoženega nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami iz leta 1999. Predsednik senata David Špernjak je pojasnil, da je bil Kamenik oproščen, ker je sodišče izločilo vse dokaze, saj so bili pridobljeni nezakonito. Tožilstvo za zdaj ni napovedalo pritožbe.

Po Špernjakovih besedah je preiskovalni sodnik v postopku presojal zgolj navedbe, ki niso bile podkrepljene z dokazi. Vsi dokazi in listine, tudi tisti, pridobljeni s tajnim policijskim delovanjem in opazovanjem, so bili po njegovih besedah nezakonito pridobljeni ter zato izločeni iz sodnega spisa.

Na današnjem naroku so prebrali Kamenikov zagovor iz maja 2000. Takrat je zanikal navedbe iz sklepa o uvedbi preiskave, zaslišanje pa označil kot nekorektno in zapisnika ni želel podpisati.

Kamenikova zagovornica, odvetnica Maksimilijana Kincl Mlakar, je za STA povedala, da glede na izločitev vseh dokazov drugačne odločitve kot oprostilne ni bilo pričakovati.

Tožilka Katarina Šilec pritožbe za zdaj ni napovedala.

Vse naj bi urejal preko mobitela 

Kamenik je bil obtožen nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami leta 1999. Obtožnica v tej zadevi je doletela tudi njegovo mamo Marijo ter brata Konrada in Saša Fijavža. Tožilstvo je Kameniku očitalo, da je iz pripora, v katerem je bil zaradi obtožb, povezanih s štirikratnim umorom v Tekačevem iz marca 1997, preko mobitela vodil hudodelsko družbo, ki se je ukvarjala s preprodajo mamil.

V omenjeni zadevi so bili leta 2003 že pravnomočno obsojeni njegova mama Marija, ki je že pokojna in brata Konrad in Fijavž. Vsi so s tožilstvom že pred ponovljenim sojenjem in v času, ko je bil Kamenik v zaporu zaradi preprodaje drog v Italiji, podpisali sporazum o priznanju krivde. Obsojeni so bili na zaporne kazni.

Kristijan Kamenik
Novice Kristijan Kamenik ponovno na sojenje zaradi mamil
Kristjan Kamenik
Novice Kamenik dokončno oproščen očitkov za štirikratni umor v Tekačevem
Kristijan Kamenik
Novice Zaradi suma trgovanja z drogami ostaja pridržanih sedem osumljencev
Kristjan Kamenik
Novice Policija razbila veliko kriminalno združbo, na vrhu Kristijan Kamenik?
preprodajalci mamil oprostilna sodba zapor droge sodba Kristijan Kamenik
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.