Policija danes v okviru dlje trajajoče kriminalistične preiskave izvaja hišne preiskave na 20 lokacijah na območju celotne Slovenije. Prostost so odvzeli 20 osebam. V okviru preiskave so razbili mednarodno organizirano kriminalno združbo, osumljeno neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Po neuradnih informacijah portala 24ur.com naj bi bil vodja kriminalne združbe in tudi glavni osumljenec Kristjan Kamenik, ki je bil lani oproščen obtožb, da je v Tekačevem umoril štiri ljudi.