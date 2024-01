Novo odkritje policije: ženski zasegli 210 sadik konoplje in samostrel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti Policijske postaje Ljutomer so v sredo na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo pri 42-letni občanki z območja Upravne enote Ormož. Zasegli so večje količine droge.

Med preiskavo so policisti našli štiri vrečke PVC s posušenimi rastlinskimi delci.

V dveh posebej prirejenih prostorih so našli 210 v lončkih rastočih sadik konoplje, velikih od 40 do 80 centimetrov, gojenih pod UV-svetlobo. Drogo skupaj s priborom za gojenje so zasegli.

Foto: PU Murska Sobota Foto: PU Murska Sobota

Po opravljeni analizi bodo na pristojno okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, po 186. členu Kazenskega zakonika-1.

Med hišno preiskavo zasegli še samostrel

Za samostrel črne barve znamke Barnett bodo policisti pridobili mnenje, ali gre za prepovedano orožje, in glede na ugotovitve bo sledil ustrezen ukrep, so še sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Foto: PU Murska Sobota