Minister se je opravičil zaradi izjav o drogah za posilstvo

Britanski notranji minister James Cleverly se je opravičil zaradi izjave o svoji ženi in drogah za posilstvo. Britanski časnik Sunday Mirror je razkril, da se je Cleverly skušal pošaliti in je gostjam na Downing streetu dejal, da je ženi vsako noč v pijačo podtaknil kanček droge za posilstvo, saj da to zaradi majhnih količin ni nezakonito.

Gostjam na Downing streetu je Cleverly dejal tudi, da je za dolg in uspešen zakon ključno, da je "žena vedno malo omamljena, saj v tem primeru nikoli ne sluti, da so zunaj boljši moški od njenega moža", poroča nemška tiskovna agencija dpa. Cleverly, ki je novembra na položaju zamenjal Suello Braverman, se je za svoje besede po številnih kritikah in pozivih k odstopu opravičil na sprejemu pri britanskem premierju Rishiju Sunaku.

Njegove besede označili za ogabne in ga pozvali k odstopu

Združenje za pravice žensk Fawcett Society je Cleverlyjeve besede označilo za ogabne in ga pozvalo k odstopu, iz organizacije Women's Aid, ki deluje na področju nasilja v družini, pa so ga opozorili, da bi moral vsak minister nujno ukrepati proti podtikanju drog za posilstvo. Pri Women's Aid so opozorili, da ne vedo, kako naj zaupajo ministru, ki bi se moral s problematiko posilstev in podtikanja drog resno spopadati, namesto da se o njej šali.

"Zanašamo se na politike, da bodo ukrepali in zajezili nasilje nad ženskami ter vseprisotno sovraštvo do žensk. Nujno je, da se žrtve podtikanja drog ustrezno obravnava, se jim zagotovi pomoč in se jih ne podcenjuje," so zapisali in dodali, da glede na ministrove besede "res ni presenetljivo, da se toliko žensk počuti ogroženih". Ministrove besede so obsodili tudi v vrstah opozicijske laburistične stranke.

Tiskovni predstavnik notranjega ministrstva je dejal, da so "bile besede izrečene v zasebnem pogovoru", in dodal, da je šlo gotovo za "ironično šalo".

Med majem 2022 in aprilom letos so v Angliji in Walesu zabeležili 6.732 primerov podtikanja drog za posilstvo, v 957 primerih so storilci žrtvam drogo vbrizgali z iglo. Mesečno britanski policisti obravnavajo več kot 500 tovrstnih kaznivih dejanj, ki se glede na statistiko notranjega ministrstva povečini zgodijo v barih ali nočnih klubih, navaja dpa.