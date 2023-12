Ministrica za kulturo: Depardieujevo obnašanje sramoti Francijo

Dokumentarec z naslovom Gerard Depardieu: La Chute De l'Ogre so minuli teden prikazali na televiziji France 2. Film med drugim prikazuje igralca na potovanju po Severni Koreji leta 2018. V filmu je videti, kako zvezdnik podaja ponižujoče komentarje seksualne narave, usmerjene proti več ženskam in deklici.

Igralčevi komentarji "absolutno pretresljivi"

Režiserji se bodo odločili, ali bo imel v prihodnosti vloge v filmih ali ne. "Mislim, da zdaj na svoji mizi nima veliko ponudb," je novinarjem glede Depardieuja v mestu Moissac na jugu Francije povedala ministrica. Dodala je, da so bili igralčevi komentarji v dokumentarcu "absolutno pretresljivi" in da je "zgrožena" nad njegovim vedenjem. Obsodila je "odnos, ki naj bi bil šaljiv in provokativen, v resnici pa je nespoštljiv in nedostojanstven ter sramoti Francijo".

Pristojne oblasti kanadske province Quebec so Depardieuju po predvajanju dokumentarca zaradi njegovih "škandaloznih" komentarjev proti ženskam v sredo odvzele odlikovanje Ordre national du Quebec.

Francoski preiskovalci preiskujejo tudi smrt igralke, ki je bila ena prvih, ki je Depardieuja obtožila spolnega napada, je ta teden sporočilo tožilstvo. Več medijev je poročalo, da je 60-letna Emmanuelle Debever storila samomor 7. decembra, na dan, ko so na France 2 predvajali dokumentarec o francoskem igralcu.

74-letni Depardieu je bil leta 2020 obtožen posilstva, sooča pa se tudi s 13 obtožbami spolnega nadlegovanja ali napada. Igralec, ki ima v svoji filmografiji več kot 200 naslovov, vključno s komedijo iz leta 1990 z naslovom Zelena karta in Netflixovo serijo Marseille, je bil oktobra prisiljen prekiniti svojo kariero. Sam sicer zanika, da bi storil karkoli narobe.

"Nikoli nisem zlorabil ženske," je oktobra zapisal v francoskem časniku Le Figaro.