Francoski zvezdnik obtožen posilstva 13 žensk

Depardieu je eden od več moških, ki so bili po gibanju #MeToo obtoženi posilstva in zlorabe mlajših žensk v filmski in širši zabavni industriji.

Francoskega igralca Gerarda Depardieuja, najbolj znanega po njegovi vlogi Obelixa v filmu Asterix in Obelix, je 13 žensk obtožilo posilstva. Posilstva je bil sicer obtožen že pred dvema letoma s strani igralke Charlotte Arnould, a je obtožbe že večkrat odločno zanikal.

Po poročanju britanskega časopisa The Guardian, ki povzema francoski preiskovalni časopis Mediapart, se Depardieu zdaj sooča še z obtožbami 13 žensk, ki trdijo, da jih je med leti 2004 in 2022 igralec spolno zlorabil na različne načine.

Poročilo preiskovalnega časopisa, ki vsebuje pričevanja 13 žensk, navaja številne primere nespodobnih komentarjev, otipavanja in neprimernih dejanj Depardieuja na televizijskih in filmskih prizoriščih, vključno z Netflixovo serijo Marseille, biografskim filmom Dumas in komedijo Big House.

Gérard Depardieu: 13 women accuse actor of sexually inappropriate behaviour in new report https://t.co/tJBW7DlvWT — Guardian culture (@guardianculture) April 12, 2023

Posilil naj bi jo na njegovem domu v Parizu

Posilstva je bil obtožen že pred dvema letoma, ko se je 28-letna igralka Charlotte Arnould odpovedala svoji pravici do anonimnosti in zatrdila, da jo je zvezdnik posilil na njegovem domu v Parizu. Ta je vse obtožbe odločno zanikal. "Depardieu formalno zanika vse obtožbe, ki bi lahko spadale v kazensko pravo," je takrat povedal njegov tiskovni predstavnik.

Kot so poročali francoski mediji, naj bi obstajal posnetek spolnega odnosa med Depardieujem in Arnouldovo, ki je nastal avgusta 2018, vendar zvezdnik trdi, da je bil spolni odnos sporazumen. Primer je trenutno na sodiščih v Franciji.

"Njegova roka je bila na njihovi zadnjici, med nogami, na stegnih ali trebuhu"

Francoski preiskovalni časopis Mediapart zdaj poroča, da so poleg pritožbe Charlotte Arnould "zbrali poročila 13 žensk, ki pravijo, da so bile podvržene spolno neprimernim gestam ali ponudbam slavnega igralca". "Zdelo se je, da se ponavlja isti prizor. Gre za igralke, vizažistke in članice filmske ekipe, ki so potrdile, da je bila njegova roka na njihovi zadnjici, med nogami, na stegnih ali trebuhu," še poroča revija.

Od 20 producentov ali režiserjev, s katerimi je Mediapart stopil v stik, se jih je odzvalo le 11 in od teh so vsi, razen enega, rekli, da niso vedeli za njegovo obnašanje ali kakršne koli obtožbe.

Depardieu je sicer eden od več moških, ki so bili po gibanju #MeToo obtoženi posilstva in zlorabe mlajših žensk v filmski in širši zabavni industriji.

Depardieu februarja letos na premieri filma Umami v Berlinu. Foto: Guliverimage

