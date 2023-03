Zvezdnica spregovorila o otroški pornografiji, katere del je bila kot otrok

"Ne vem, zakaj je mislila, da je to v redu. Res ne vem," je v intervjuju igralka dejala o svoji mami Teri Shields.

Leta 1978 je v filmu Pretty Baby, v katerem je bila prisiljena poljubiti 27-letnega soigralca Keitha Carradina, igrala prostitutko. Stara je bila le 11 let. Njena mati naj bi ji takrat stala ob strani in opazovala prizor, medtem ko je Carradine mladi zvezdnici zagotavljal, da je vse le izmišljeno.

Omenjeni film je tudi podlaga za njen novi dokumentarec Pretty Baby: Brooke Shields, ki izide v začetku aprila. V dokumentarcu je mogoče videti prizor, v katerem Brookina hčerka Rowan opisuje mamino kariero v otroštvu in jo označi za otroško pornografijo. "To je otroška pornografija! Bi nam ti dovolila, da to počnemo pri 11 letih?" Rowan vpraša jokajočo mamo, ki odvrne "ne".

"Težko mi je bilo, da nisem opravičevala dejanj svoje mame, ampak res ne vem, zakaj je mislila, da je to v redu," je pojasnila Brooke. Njena mati je umrla leta 2012 v 80. letu starosti po dolgotrajni bolezni, povezani z demenco.

Ko je bila Shieldsova stara deset let, je gola pozirala tudi za Playboy, pri 14 letih pa je postala najmlajša manekenka, ki je krasila naslovnico revije Vogue.

V dokumentarcu je Brooke med drugim priznala tudi, da jo je v njenih zgodnjih 20. letih v hotelski sobi posilil moški iz filmske industrije. "Otrpnila sem. Mislila sem, da bo en 'ne' dovolj," je na filmskem festivalu Sundance povedala o travmatični izkušnji izpred več kot treh desetletij.

