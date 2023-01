Brooke Shields razkrila, da je bila v mladosti posiljena

Na filmskem festivalu Sundance so pretekli konec tedna premierno prikazali dokumentarni film Pretty Baby, v katerem je igralka Brooke Shields spregovorila o začetkih svoje kariere in tem, kako jo je Hollywood že v zgodnji mladosti začel prikazovati kot objekt spolnega poželenja - pri desetih letih so jo golo fotografirali, pri 12 pa razglasili za "najmlajši seks simbol na svetu".

Pri enajstih letih je v kontroverznem filmu Lepa punčka (Pretty Baby), po katerem je dokumentarec dobil naslov, igrala otroško prostitutko in v enem od prizorov poljubila takrat 29-letnega igralca Keitha Carradina. "Pred tem nisem še nikogar poljubila," je zdaj 57-letna igralka povedala v dokumentarcu, "nisem vedela, kaj početi, in vsakič, ko me je Keith poskušal poljubiti, sem se nakremžila. Louis (Malle, režiser filma, op. p.) se je zato jezil name."

Brooke Shields in Keith Carradine v filmu Lepa punčka, ki ga je snemala, ko je imela le 11 let. Foto: Guliverimage

V dokumentarcu je razkrila tudi eno najbolj travmatičnih izkušenj svojega življenja - kmalu zatem, ko je leta 1987 končala študij na Princetonu, je bila žrtev posilstva.

Kot je povedala, se je po študiju želela vrniti v Hollywood in odšla je na večerjo z nekim znancem, da bi se pogovorila o potencialnih projektih. Moški, ki ga ni imenovala, ji je nato rekel, naj gre z njim v njegovo hotelsko sobo, češ da ji bo poklical taksi. "Ko sva prišla v sobo, je za nekaj časa izginil," je povedala ter dodala, da je ona medtem v sobi našla daljnogled in z njim opazovala razgled. Ko se je moški vrnil, je bil povsem gol: "Nenadoma je bil na meni."

Kot je povedala, se mu ni upirala, ker jo je bilo strah: "Bala sem se, da me bo zadavil. Nisem se preveč upirala, popolnoma sem otrpnila. Mislila sem, da bo en 'ne' dovolj. Pomislila sem: 'Poskušaj preživeti in odidi od tukaj.' Nato sem se izklopila." Ko je bilo vsega konec, je odšla, sedla v taksi "in jokala vso pot do prijateljičinega stanovanja".

Brooke Shields na festivalu Sundance z režiserko dokumentarca Lano Wilson Foto: Profimedia

V dokumentarcu je pojasnila, da dolgo ni predelala tega, da je bila posiljena, in je za to, kar se ji je zgodilo, krivila sebe. "Rekel mi je, da mi zaupa. Tako klišejsko, da je pomilovanja vredno," je dejala, "prepričana sem bila, da sem ga sama napeljala na to. Ob večerji sem pila vino. Šla sem k njemu v sobo. Bila sem preveč zaupljiva."

Leta pozneje je posiljevalcu poslala pismo in mu v njem povedala, kaj ji je storil, a odziva ni dobila. "Takrat sem dvignila roke od tega," je povedala v dokumentarcu, "rekla sem si, da ne bom žrtev. Vse skupaj sem hotela izbrisati iz svojih misli in s svojega telesa ter nadaljevati svojo pot. Nikoli nisem dobila pomoči, sama sem morala postati močna."