Razjarjena množica na ulice: mladoletna Romuna osumljena posilstva najstnice #video

"Vse pozivamo, naj ostanejo mirni in se vedejo odgovorno," se je po izbruhu javnih neredov odzvala glavna nadzornica Policijske službe Severne Irske Sue Steen.

Po navedbah lokalnih medijev so se ljudje najprej zbrali na mirnem shodu v podporo družini deklice, zvečer pa so zamaskirani moški napadli več hiš, brcali v vrata in uničevali lastnino. Shod je prerasel v množične nemire, na katerih so v policiste izstrelili tudi več raket, še poroča Independent.

Na stotine protestnikov je šlo na ulice Ballymena, približno 45 kilometrov od prestolnice Belfast, kot odgovor na primer dveh najstnikov, ki sta se v ponedeljek pojavila na sodišču Coleraine Magistrates' Court, obtožena spolnega napada na najstnico v mestu grofije Antrim. Irska radiotelevizija RTE News je poročala, da najstnikov, ki naj bi bila Romuna in sta govorila prek tolmača, zaradi starosti ni bilo mogoče identificirati.

Poslanec Jim Allister je nasilje povezal z naraščajočimi napetostmi zaradi priseljevanja v Ballymen. "V Ballymenu narašča zaskrbljenost zaradi obsega migracij v mesto. Ti prizori nasilja na ulicah Ballymena so zelo skrb vzbujajoči," je dejal.