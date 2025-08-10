Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Nedelja,
10. 8. 2025,
12.40

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
policija Dalmacija smrt Hrvaška dojenček

Nedelja, 10. 8. 2025, 12.40

3 minute

V hrvaškem kraju Rogotin našli mrtvega dojenčka

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
policija, Hrvaška, hrvaška policija | Preiskava še poteka. | Foto Shutterstock

Preiskava še poteka.

Foto: Shutterstock

V kraju Rogotin na jugu Hrvaške, ki leži v bližini turističnega kraja Ploče, so sinoči našli mrtvega dojenčka, je poročal portal rogotin.hr.

Na kraj dogodka so takoj prispele interventne in reševalne službe, ki so opravile pregled in odpeljale truplo dojenčka, še poročajo hrvaški mediji. Truplo dojenčka so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice Dubrovnik, kjer bodo opravili obdukcijo za ugotavljanje vzroka smrti.

Trenutno ni znan spol, niti identiteta in niti natančna starost dojenčka. Več bo znano po opravljeni obdukciji.

Ne izključujejo niti možnosti nasilne smrti

Preiskava tragičnega dogodka še poteka, zato policija še ni objavila nadaljnjih podrobnosti. Kot je neuradno izvedel portal KlikMedija, policija okoliščine smrti dojenčka ocenjuje kot sumljive in preiskuje vse možne različice, vključno z možnostjo nasilne smrti, je poročal Index.

Med preiskavo so se pojavili tudi indici, ki kažejo na morebitno vpletenost ožjih družinskih članov, a uredne potrditve o tem za zdaj še ni.

sendvič
Novice V Italiji zaradi zastrupitve z omako guacamole in sendvičem dva mrtva, več ljudi v bolnišnicah
boks
Sportal Dva japonska boksarja umrla po dvoboju na istem dogodku
policija Dalmacija smrt Hrvaška dojenček
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.