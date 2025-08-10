V kraju Rogotin na jugu Hrvaške, ki leži v bližini turističnega kraja Ploče, so sinoči našli mrtvega dojenčka, je poročal portal rogotin.hr.

Na kraj dogodka so takoj prispele interventne in reševalne službe, ki so opravile pregled in odpeljale truplo dojenčka, še poročajo hrvaški mediji. Truplo dojenčka so prepeljali na oddelek za patologijo Splošne bolnišnice Dubrovnik, kjer bodo opravili obdukcijo za ugotavljanje vzroka smrti.

Trenutno ni znan spol, niti identiteta in niti natančna starost dojenčka. Več bo znano po opravljeni obdukciji.

Ne izključujejo niti možnosti nasilne smrti

Preiskava tragičnega dogodka še poteka, zato policija še ni objavila nadaljnjih podrobnosti. Kot je neuradno izvedel portal KlikMedija, policija okoliščine smrti dojenčka ocenjuje kot sumljive in preiskuje vse možne različice, vključno z možnostjo nasilne smrti, je poročal Index.

Med preiskavo so se pojavili tudi indici, ki kažejo na morebitno vpletenost ožjih družinskih članov, a uredne potrditve o tem za zdaj še ni.