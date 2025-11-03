Nova rapsodija Dončića? Navijači Dallasa se posmehujejo izjavi trenerja Kidda.

V noči na torek bo v ligi NBA odigranih devet tekem. Jezerniki nimajo počitka. Le dan po domači zmagi nad Miamijem (130:120), na kateri je Luka Dončić dosegel prvi trojni dvojček v tej sezoni (29 točk, 11 skokov in deset asistenc), so se odpravili na zahtevno gostovanje v Portland. Navijači Lakersov stiskajo pesti, da bi slovenski virtuoz, najbolj vroči strelec sezone 2025/26, ohranil fantastično formo. Dončićevim gre odlično, nanizali so tri zmage, manj zadovoljni pa so lahko v taboru njegovega prejšnjega delodajalca. Neprepričljivi in s poškodbami zdesetkani Dallas bo gostoval pri teksaških rivalih Houston Rockets, ki imajo najučinkovitejši napad v ligi (127,8 točke na tekmo), Dallas pa je v tej rubriki na klavrnem predzadnjem mestu (108,2 točke). Pred srečanjem odmevajo izjave Jasona Kidda.

Portland Trailblazers – Los Angeles Lakers /v torek ob 4.00/

Začel je s 43 točkami, nadaljeval z 49, 44 in 29. Takšen je strelski učinek Luke Dončića v tej sezoni, v kateri postavlja nove mejnike in je v tem trenutku z naskokom najbolj vroči strelec v ligi NBA. V takšnem ritmu pa namerava, če mu bo seveda naklonjeno zdravje, tudi nadaljevati, vsekakor pa se pri tem v prvi vrsti truditi, da pri tem ne bi trpeli rezultati Lakersov. Najbolj si želi zmag Jezernikov. Za zdaj gre priljubljeni franšizi iz mesta angelov izvrstno. Čeprav še vedno pogreša LeBrona Jamesa, so Lakersi vknjižili že pet zmag, izgubili pa le dvakrat.

Portland je nedavno že ugnal Jezernike, a ...

Enega izmed dveh porazov so doživeli prav proti Portlandu, ki je bil nedavno boljši v Los Angelesu (122:108), a takrat Jezerniki niso mogli računati na pomoč Dončiča. Tokrat bo 26-letni Ljubljančan pripravljen. Čeprav ima opravka z najtežjim naporom v ligi NBA, ki ga ponuja tekmovalni urnik, to pa sta dve tekmi zapored, naj bi nastopil v Portlandu in poskušal zadržati imeniten strelski ritem.

Luka Dončić je na srečanju proti Miamiju dočakal prvi trojni dvojček v tej sezoni. Foto: Reuters

Na zadnji tekmi ga je zmotila nenatančnost metov za tri točke (1/11), a je pustil veliko boljši vtis na drugih področjih, soigralcem pa do zmage nad neugodnim Miamijem pomagal z 29 točkami, 11 skoki in desetimi asistencami.

Deni Avdija je nedavno proti Jezernikom v Los Angelesu dosegel 25 točk. Foto: Reuters Proti Portlandu bi se morda lahko vrnil na parket prvi center Deandre Ayton, ki ga je proti Miamiju izvrstno v začetni peterki nadomeščal "bodoči" slovenski reprezentant Jaxson Hayes.

Ayton je v zadnjih dveh sezonah nastopal v Portlandu in odlično pozna TrailBlazerse, ki so podobno kot Jezerniki v odlični formi, saj so nanizali tri zmage. Nazadnje so doma s 109:107 ugnali Jokićev Denver. Najboljši strelec je Izraelec Deni Avdija, ki je že petkrat v tej sezoni prebil mejo 20 točk. Dončićev znanec z letošnjega EuroBasketa na tekmo v povprečju dosega 22,7 točke, zaradi poškodbe stopala pa je vprašljiv nastop Blaka Wesleyja.

Flagg se navaja na pritisk, ki ga bo čutiti aprila

Trener Jason Kidd in generalni direktor Nico Harrison pred začetkom sezone nista skrivala optimizma. Foto: Reuters V noči na torek bo v ligi NBA zanimivo tudi v Houstonu. Obeta se vedno prestižen teksaški spopad med Raketami in Telički. Dallas je v sezono 2025/26 vstopil z velikimi pričakovanji.

Čeprav bodo morali Mavericksi počakati še nekaj časa na vrnitev Kyrieja Irvinga (trener Jason Kidd je podal optimistično misel, da bi se to lahko zgodilo morda že v tem koledarskemu letu in ne leta 2026), še vedno verjamejo, da bi lahko dosegali več kot spodobne rezultate že v tej sezoni. Tudi na krilih supertalentiranega novinca Cooperja Flagga, ki mu napovedujejo svetlo prihodnost. Za zdaj pa Mavericksom ne gre najbolje. Vknjižili so le dve zmagi, izgubili pa že štirikrat, tako da so na lestvici zahodne konference na predzadnjem mestu.

Navijačem parajo živce poškodbe številnih igralcev, zlasti tistih najvišjih v ekipi. Tako sta za gostovanje pri Raketah izgubljena Anthony Davis in Dereck Lively II, znova pa bo v središču pozornosti 18-letni Flagg. Privrženci Dallasa se sprašujejo, zakaj mu trener Jason Kidd namenja odgovorno vlogo organizatorja igre in ga ne preizkuša na drugih igralnih položajih, ki jih je bil bolj vajen v preteklosti.

Jason Kidd on his philosophy behind starting Cooper Flagg at PG:



“There’s a couple of things behind him playing (PG). One is our health…The other part of handling the ball is being able to handle the pressure when April comes around & you’re playing for something greater.” pic.twitter.com/LBm4eAfd5C — Mike Curtis (@MikeACurtis2) November 2, 2025

"Več je razlogov, da nastopa na položaju organizatorja igre. Prvi je zdravstveno stanje igralcev v ekipi, drugi pa ta, da bi pridobil izkušnje in postal sposoben obvladovati žogo pod pritiskom, ki ga prinaša mesec april, ko igraš za nekaj večjega," je po zadnjem porazu Dallasa, ki je ostal v Mehiki praznih rok proti Detroitu, pojasnil trener Kidd.

Bo Dallas sploh zaigral v končnici?

Cooper Flagg je na zadnji tekmi proti Detroitu dosegel 16 točk, a iz igre metal le 3/14. Foto: Reuters

Na družbenem omrežju je s to izjavo začudil in nasmejal ogromno navijačev Dallasa, ki so prepričani, da Mavericksi ob nadaljevanju podobnih predstav v tej sezoni sploh ne bodo nastopili v končnici. Tako se aprila sploh ne bi mogli spustiti v igro za kaj večjega, kar bi bil velik udarec za optimistično vodstvo Dallasa in trenerja Kidda.

Sprašujejo se tudi, zakaj namenja to vlogo neizkušenemu Flaggu, ko ima v ekipi tudi številne igralce, ki jim je ta igralni položaj bolj domač (D'Angelo Russell, Ryan Nembhard, Brandon Williams, Jaden Hardy … ).

Kidd vseeno ostaja optimist in komaj čaka na trenutek, ko bo lahko v ekipi znova pozdravil zdravega Irvinga. Verjame, da bi se to lahko zgodilo še v tem koledarskem letu, in dodaja, da bi Irving in Flagg na parketu sestavljata popoln par.

Houston, za katerega v tej sezoni nastopa tudi Kevin Durant, dosega na tekmo v povprečju skoraj 128 točk. Foto: Reuters

Neprepričljivi in s poškodbami zdesetkani Dallas bo tako v noči na torek gostoval pri teksaških rivalih Houston Rockets, ki imajo najučinkovitejši napad v ligi (127,8 točke na tekmo), Dallas pa je v tej rubriki na skromnem predzadnjem mestu (108,2 točke). To bo torej velik izziv za obrambo Kiddovih varovancev, ki jo je ob šokantni menjavi Luke Dončića tako omenjal in zagovarjal generalni direktor Nico Harrison.

