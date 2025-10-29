Ortoped dr. Robi Kelc: »Artroza ni konec gibanja, če jo rešujemo pravočasno in celostno«

Bolečine v sklepih ne pestijo več le starejših. Vse več aktivnih odraslih in športnikov se sooča z znaki obrabe, ki jim onemogočajo gibanje in športne aktivnosti. Ortoped dr. Robi Kelc iz zdravstvenega centra Vitalmed verjame, da je prav gibanje ključno zdravilo – in da lahko z uporabo sodobnih medicinskih pripomočkov, kot je Hyalubrix® , danes ohranimo sklepe zdrave še dolgo po petdesetem.

Od študenta do ortopeda, ki zdravi tudi vrhunske športnike

Zgodba dr. Robija Kelca, specialista ortopedske kirurgije, sega v leto 2004, ko se je že kot študent medicine vključil v delo na ortopedski kirurgiji v Mariboru. Pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Vogrina ga je hitro pritegnil svet športne in rekonstruktivne ortopedije. Danes z njim redno sodeluje - ne le pri delu v bolnišnici, temveč tudi pri obravnavi olimpijskih športnikov in nogometašev.

»Delo s športniki te sili v iskanje rešitev zunaj okvirjev. Vsak primer zahteva individualen pristop, saj gre pogosto za ljudi, ki svoje telo poznajo do potankosti in so od njega poklicno odvisni,« pojasni dr. Kelc.

Ta izkušnja se odraža tudi pri obravnavi drugih bolnikov – rekreativnih športnikov, delavcev, starejših - vseh, ki si želijo ohraniti gibljivost, samostojnost in kakovost življenja.

Osteoartroza: tiha spremljevalka sodobnega življenjskega sloga

Osteoartroza ali obraba sklepov je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa. »Bolnikov z artrozo je vedno več in to ne samo med starejšimi. Vse bolj aktiven življenjski slog pomeni večje obremenitve sklepov,« pojasnjuje ortoped.

V zgodnjih fazah se težave kažejo kot jutranja okorelost, občutek trenja ali škripanja v sklepu ter bolečina po večji obremenitvi. Ker gre za degenerativno bolezen celotnega sklepa, ne le hrustanca, je pravočasno ukrepanje ključnega pomena.

Celostna obravnava v Vitalmedu: od sodobnih terapij do resničnih zgodb

V Zdravstvenem centru Vitalmed v Mariboru je temelj pristopa multidisciplinarnost, saj se pod isto streho pri obravnavi povezujejo ortoped, fizioterapevt in kineziolog. Vsakega pacienta obravnavajo celostno - ne le skozi prizmo diagnoze, temveč tudi glede na njegove življenjske navade, potrebe in cilje. »Poudarek dajemo dolgoročnim rešitvam, čeprav prisluhnemo tudi specifičnim kratkoročnim željam.«

Takšen pristop omogoča, da je zdravljenje resnično prilagojeno posamezniku – ne glede na to, ali gre za rekreativnega športnika ali kmeta, ki kljub bolečinam vsak dan vstane, da poskrbi za svoj pridelek. »Naš cilj je vedno isti: pacientu povrniti gibanje in občutek, da ima svoje telo spet pod nadzorom.«

Ena od zgodb, ki jih dr. Kelc rad deli, je zgodba starejšega pacienta, ki je kljub napredovani obrabi kolena želel še enkrat na Triglav. »Pojasnili smo mu, da mu glede na težave in stopnjo obrabe poseg ne uide. Kot tudi, da mu težko obljubimo, da se bo varno povzpel in sestopil s Triglava po aplikaciji injekcije hialuronske kisline. A nam je skupaj vseeno uspelo. No, gospodu je uspelo!«

Hialuronska kislina: majhen poseg, velik učinek

Ena od sodobnih metod, ki jo v Vitalmedu pogosto uporabljajo, so injekcije hialuronske kisline, predvsem v obliki Hyalubrix®. Gre za sodoben pripravek z visoko molekulsko maso in posebno strukturo, ki omogoča večjo stabilnost in daljše delovanje v sklepu.

»Najpomembnejše je dejstvo, da gel hialuronske kisline apliciramo direktno v sklep, neposredno ob hrustanec, za razliko od raznih prehranskih dopolnil, katerih največja ovira so encimi v prebavnem traktu, sam prehod preko prebavne sluznice in nato še zelo vprašljiv prehod iz krvi preko sklepne ovojnice v sam sklep,« pojasnjuje dr. Kelc.

»Pri naših pacientih opažamo hitro zmanjšanje bolečine in izboljšano gibljivost sklepa. Bistveno izboljšanje simptomov doseže več kot 80 % bolnikov, učinek pa pri večini traja od šest do dvanajst mesecev,« dodaja ortoped. Metoda je primerna tudi za mlajše in aktivne bolnike, pri katerih želijo čim dlje odložiti potrebo po kirurški zamenjavi sklepa.

Hyalubrix namreč deluje kot mazivo za sklep - zmanjša trenje, izboljša gibljivost in lajša bolečino, raziskave pa so pokazale tudi, da deluje protivnetno, kar je pomembna komponenta artroze sklepa. Pogosto ga kombinirajo tudi s fizioterapijo ali PRP terapijo (plazmo, bogato s trombociti), kar še pospeši regeneracijo in okrevanje.

Pogled naprej: regenerativna medicina in aktivno staranje Prihodnost zdravljenja osteoartroze je po besedah dr. Kelca obetavna: »Napredek v regenerativni medicini nam omogoča, da vedno bolj preprečujemo in obnavljamo, ne le lajšamo. Glavni cilj je ohraniti kakovost življenja in gibanje čim dlje - ne glede na starost.« Za Vitalmed in njegove paciente to pomeni jasno vizijo: gibanje kot temelj zdravja. In kot pravi dr. Kelc: vsako leto, ko odložimo operacijo in pacient ostane aktiven, šteje.



Naročnik oglasnega sporočila je PROKSIMUM PHARMA D.O.O.