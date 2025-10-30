Ste mali podjetnik? To je najlažji način, da začnete prodajati na spletu.

Če ste manjši podjetnik, ustvarjalec ali obrtnik, ste verjetno že slišali, da moraš za spletno trgovino imeti vsaj tisoč evrov. In res, številne agencije ponujajo profesionalne spletne trgovine za 1.500, dva tisoč ali celo tri tisoč evrov.

Foto: WEBTASY, D.O.O.

Dobra novica je, da se je to spremenilo. Domenca spletna trgovina je preprost urejevalnik, s katerim lahko svojo spletno trgovino postavite v nekaj minutah. Idealna rešitev za male podjetnike, ki želijo digitalni del svojega posla vzeti v svoje roke in plačati manj.

Podjetniki so se pred časom še odločali za drage agencijske projekte in dolge čakalne roke. V nasprotju s tem lahko spletno trgovino že danes postavite sami – hitro, preprosto in brez programiranja.

Zakaj večina podjetnikov še vedno odlaša z vzpostavitvijo spletne trgovine?

Ko podjetnike vprašamo, zakaj še nimajo spletne trgovine, so odgovori skoraj vedno enaki:

"Nimam časa."

"Ne znam."

"Preveč stane."

Zato veliko podjetnikov še vedno prodaja prek družbenih omrežij – naročila prejemajo prek zasebnih sporočil, komentarjev ali spletnih obrazcev. Kupci podatke za naročila pošiljajo prek omrežja Instagram ali e-pošte, podjetniki pa jih ročno vpisujejo v Excel ter nato pošiljajo potrditve, račune in navodila za plačilo.

Tak pristop deluje, dokler je obseg naročil majhen, a hitro postane nepregleden in zamuden.

Maja, ki prodaja naravno kozmetiko, je svojo podjetniško zgodbo začela ravno na Instagramu.

"Na začetku je bilo enostavno," pove. "Ko pa je naročil postajalo več, sem vsak dan več časa porabila za sporočila in urejanje naročil, namesto za izdelavo izdelkov."

Foto: WEBTASY, D.O.O.

In prav to je izziv številnih malih podjetij – preveč ročnega dela, preveč različnih kanalov in premalo pregleda nad naročili.

Družbena omrežja so lahko odličen začetek, a dolgoročno postanejo neučinkovita, zlasti takrat, ko naročila prihajajo iz več virov hkrati.

Agencijska rešitev ali Domenca spletna trgovina?

Še pred nekaj leti je bila postavitev spletne trgovine kompleksen projekt, ki je zahteval sodelovanje z agencijo, razvijalci in oblikovalci, ure in ure sestankov … ter račun s štirimestno številko.

Seveda pa tudi tedni razvoja in dodatni stroški pri vsaki spremembi ali nadgradnji.

Danes so platforme napredne in delujejo po principu povleci in spusti – urejevalniki so intuitivni, celoten postopek pa je voden korak za korakom, v slovenskem jeziku.

Urejevalnik Domenca spletna trgovina. Foto: WEBTASY, D.O.O.

Zato postavitev spletne trgovine danes ni več tehnični projekt, temveč poslovna odločitev, s katero poenostavite prodajo, avtomatizirate procese in pridobite več časa za rast.

Hitro in enostavno do lastne spletne trgovine

Če znate pripraviti objavo, objaviti story ali zamenjati profilno sliko – znate postaviti tudi spletno trgovino.

Hitra in enostavna postavitev spletne trgovine. Foto: WEBTASY, D.O.O.

Z urejevalnikom Domenca spletna trgovina lahko trgovino postavite sami in svoj prvi izdelek objavite že v desetih minutah – izberete predlogo, dodate fotografije, napišete opise in kliknete objavi.

Ni programiranja, ni kodiranja, ni tehničnih zapletov – vse poteka v slovenskem jeziku, korak za korakom.

Plačate le mesečni paket, ki znaša 10,90 evra na mesec v prvem letu.

Za mala in srednje velika podjetja ter posameznike, ki želijo hitro in brez zapletov začeti spletno prodajo, je Domenca spletna trgovina idealna rešitev.

Vse, kar potrebujete, je že vključeno:

enostaven urejevalnik v slovenskem jeziku,

vgrajena plačila (po povzetju, kartice ipd.) in nastavitve dostave,

povezava z lastno spletno domeno,

avtomatizacija naročil in pregled kupcev,

popolna preglednost in varno shranjevanje podatkov.

Za razliko od agencijskih rešitev Domenca spletna trgovina ne zahteva visokih začetnih vložkov ali tehničnega znanja. Trgovino postavite sami – hitro in po svojih željah, vse ključne funkcije pa so že vključene v ceno paketa.

Zakaj ne bi brezplačno preizkusili urejevalnika Domenca spletna trgovina?

Preizkusite urejevalnik Domenca spletna trgovina 14 dni brezplačno in se sami prepričajte, kako enostavno je postaviti spletno trgovino.

To ni še ena naredi sam rešitev, kjer izgubljate ure z iskanjem nastavitev. To je sistem, kjer preprosto kliknete Ustvari trgovino in začnete prodajati – pod svojo domeno in z blagovno znamko, ki jo ustvarite po svojih željah.

Foto: WEBTASY, D.O.O.

Naročnik oglasnega sporočila je WEBTASY, D. O. O.