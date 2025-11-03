V vrstah Los Angeles Lakersov so lahko na zadnjih srečanjih več kot zadovoljni z doprinosom Jaka LaRavie, ki se je izkazal za odlično okrepitev zasedbe J. J. Redicka. Zdaj se je 201 centimeter visoki košarkar v središču pozornosti znašel tudi po zaslugi Anthonyja Edwardsa.

Košarkarji Los Angeles Lakersov so bili po tekmi z ekipo Miami Heat znova zadovoljni, saj so na svoj račun dodali novo zmago, potem ko so bili od zasedbe s Floride boljši s 130:120. Poleg Luke Dončića, ki se je podpisal pod novega trojnega dvojčka, in Austina Reavesa je ob številnih odsotnostih priložnost trenerja J. J. Redicka več kot odlično izkoristil Jake LaRavia, ki je proti Miamiju zbral 25 točk, osem skokov in štiri ukradene žoge. 24-letni košarkar v tej sezoni v povprečju dosega 12,9 točke in 5,1 skoka na obračun. Na zadnjih treh tekmah za Lakerse pa je v povprečju dosegal kar 21,7 točke, sedem skokov in 2,7 ukradene žoge, pri čemer je imel 78,1-odstotni met iz igre in 66,7-odstotni met za tri točke.

Za svoje predstave je v zadnjem obdobju prejel številne pohvale. "Odličen je, vidi se, da je vse bolj in bolj sproščen. Zagotovo bo čedalje pomembnejši za nas," se je pohvalam Američana po zadnji tekmi pridružil Luka Dončić. Za prepoznavnost LaRavie pa je ogromno na zadnji tekmi proti Minnesoti naredil Anthony Edwards. LaRavievi nedavni nastopi so namreč dvignili veliko obrvi, po družbenih omrežjih pa je zaokrožil posnetek Edwardsa na klopi, ki navijače glasno sprašuje: "Kdo je številka 12?" S tem je sprožil salve smeha.

Minnesota fans and Ant Edwards all found out who Jake LaRavia is at the same time.. pic.twitter.com/xGNOWsawlx — Apex Jones (@ApexJones22) October 30, 2025

Po odlični tekmi proti Miamiju se je LaRavia odzval na dogajanje, povezano z Edwardsom, in se ob tem nasmejal. "Takšne stvari se mi zdijo smešne, ker vem, da nisem zelo znan. S sklonjeno glavo trdo delam še naprej," se je LaRavia odzval na vprašanja, kdo je številka 12, ki jih je med tekmo proti Heatu slišal še kar nekajkrat. "Ko sem to slišal, sem večkrat tudi sam dvignil roke v zrak, češ, kdo je res številka 12. Hvala Anthonyju Edwardsu, ker je s svojim komentarjem poskrbel, da je posnetek postal viralen. Mislim, je videti odlično," je povedal. "Luka in Austin mi omogočata, da lahko dosežem veliko lahkih košev, velika zahvala gre njima," je dodal.

201 centimeter visoki košarkar je v dresu Lakersov vstopil v svojo četrto sezono NBA-kariere, potem ko se je poleti preselil v mesto angelov. Nazadnje je nosil dres kluba Sacramento Kings, za katerega je v povprečju prispeval 6,1 točke, 2,8 skoka, 1,3 podaje in 0,9 ukradene žoge na srečanje, pri čemer je bil pri metu iz igre 43,8-odstotno uspešen, 38,5-odstotno pa je zadeval za tri točke. Lansko sezono je začel z ekipo Memphis Grizzlies, za katero je odigral 47 tekem, vendar je bil ob menjavi treh ekip, v kateri so sodelovali Washington Wizardsi, premeščen v Sacramento.

