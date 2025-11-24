Najdragocenejši okus jeseni – beli tartuf

Ljudje smo prehranjevanje spremenili v umetnost. Zaradi redkih živil smo potovali, trgovali in spreminjali svet. Danes se med najbolj cenjenimi dragocenostmi narave znajde nekaj, kar raste tiho, skrito pod zemljo, a s svojim bogatim vonjem in ekstravagantnim okusom navduši tudi najbolj izkušene gurmane. Beli tartuf. Skrivnost gozdov, ki uspeva v naši bližini in dosega ceno, primerljivo s ceno plemenitih kovin.

Zakaj so beli tartufi najdragocenejši?

Beli tartufi so redki, omamni in nepredvidljivi. Sezona traja le nekaj tednov jeseni, aroma pa začne upadati že nekaj ur po tem, ko jih izkušeni tartufarji najdejo s pomočjo šolanih psov. To je eden glavnih razlogov, zakaj spadajo med najdražja živila na svetu.

Zanimivo je, da belega tartufa ni mogoče gojiti. Raste samo v naravnem okolju, v popolni simbiozi med drevesi, mikroorganizmi in zemljo, ki za znanstvenike še vedno predstavlja uganko. Prav ta neponovljivost jih postavlja v vrh svetovne gastronomije.

Istra je eno najbogatejših območij za bele tartufe. Hrastovi gozdovi, vlažna tla in mikroklima ustvarjajo idealne razmere za nastanek najbolj cenjenih primerkov.

Foto: Zigante tartufi

V osrčju istrskega tartufarstva stoji družina Zigante. Njihova pot se je začela kot lokalno nabiralstvo, danes pa njihovo ime povezujejo z največjo kakovostjo, tradicijo in vrhunskimi svežimi tartufi.

Leta 1999 je Giancarlo Zigante našel beli tartuf, težak 1,31 kilograma. Šlo naj bi za največji tartuf na svetu, zato je bil vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Dogodek je iz male istrske vasice Livade ustvaril mednarodno destinacijo za ljubitelje tartufov, blagovna znamka Zigante pa se je razvila v sinonim za zanesljivo dobaviteljico istrskih dobrot najvišje kakovosti.

Danes pri Zigante sodelujejo z izkušenimi lokalnimi tartufarji, tartufe selekcionirajo ročno in vztrajajo pri strogih standardih svežine. S tem zagotavljajo, da na vaš krožnik pridejo tartufi polnega in bogatega vonja in okusa.

Od gozda do krožnika v najkrajšem času

Foto: Zigante tartufi Pri belem tartufu šteje vsaka ura. V Istri nabiranje poteka ob zori, ko je zemlja hladna, psi pa najbolj osredotočeni. Ko tartuf preide iz rok tartufarja k Zigante, ga strokovnjaki pregledajo, razvrstijo in hitro ohladijo. Tako lahko pot od gozda do kupca traja le od 24 do 48 ur.

Foto: Zigante tartufi nežni masleni aromi, ki spominja na oreščke,

rahlo marmorirani notranjosti,

čvrsti, gladki površini,

aromi, ki se razvije le pri sobni temperaturi. To so lastnosti, ki jih vrhunski chef vedno postavi na piedestal, na ta način pa lahko gurmani uživamo tako v prefinjenem okusu kot tudi v estetskem videzu tankih rezin, ki kot padajoče listje oplemenitijo jed.

Zakaj je beli tartuf tako poseben?

Okus belega tartufa je edinstven. Vsebuje aromatične molekule, ki se sprostijo šele ob stiku s toploto že postrežene jedi, zato daje jedem poseben, globok umami. Zaradi te posebnosti ga nikoli ne kuhamo, saj bi ga z vročino uničili.

Redkost, omejena sezona, neponovljiva aroma in naravni izvor ustvarjajo kombinacijo, ki jo v gastronomiji težko presežemo.

Najboljši načini uporabe svežega belega tartufa

Foto: Zigante tartufi Svež beli tartuf zasije v preprostih toplih jedeh, ki mu kot prazno platno nudijo prostor, da pokaže svoj značaj. Najpogosteje se dodaja:

na sveže testenine z maslom,

na jajčne jedi,

na carpaccio,

na kremno rižoto,

na krompirjev pire ali polento.

Tartuf vedno narežemo na tanke lističe s posebnim rezilom, mandolino. Za eno osebo zadostuje od pet do osem gramov, za razkošnejšo izkušnjo pa deset gramov in več.

Foto: Zigante tartufi

V Sloveniji narašča zanimanje za vrhunske sestavine. Domače kuhanje se vse bolj približuje fine dining trendom in tartufi imajo v tej zgodbi posebno mesto. Istra je blizu, dostava je hitra, kakovost Zigante pa preverjena. Zato vse več Slovencev kupuje sveže bele tartufe za posebne večere doma, praznovanja ali preprosto zato, ker želijo izkusiti nekaj res dobrega in posebnega.

Tartufi se pogosto pojavljajo tudi v sodobnih slovenskih restavracijah, kjer poudarijo lokalne okuse in ustvarijo eleganten kontrast tradicionalnim jedem.

Kje lahko kupite sveže bele tartufe Zigante? V Sloveniji so sveži beli tartufi Zigante na voljo: v izbranih delikatesah,

pri specializiranih ponudnikih,

v spletnih trgovinah z ohlajeno dostavo, recimo v spletni trgovini Zigante,

izključno v sezoni, od oktobra do decembra. Zigante ponuja tudi izdelke, ki omogočajo uživanje v tartufih skozi vse leto: tartufno maslo, tartufato, oljčno olje s tartufi in gurmanske namaze.

Kratka sezona, nepozaben okus

Foto: Zigante tartufi

Sezona belega tartufa traja le kratek čas. A vsak svež beli tartuf Zigante je dokaz, da narava ustvarja izjemne zaklade. Ko se ponudi ta priložnost, je vredno izkusiti njegov aromatični vrhunski okus. Istrska tradicija, kakovost in zgodba Zigante poskrbijo, da pride na vaše krožnike v najboljši možni obliki.

Če želite okus, ki ga ni mogoče ponoviti, je sezona svežih belih tartufov pravi trenutek, da ga odkrijete.