Ameriški predsednik Donald Trump je v torek odstopil od ultimata, ki ga je postavil Ukrajini – da do četrtka sprejme ameriško-ruski mirovni načrt. Po poročanju agencije Reuters se je Trump z novinarji pogovarjal na krovu letala Air Force One, ki je za zahvalni dan letelo proti Floridi. Dejal je, da ameriški pogajalci napredujejo v pogovorih z Rusijo in Ukrajino ter da se je Moskva strinjala z nekaterimi kompromisi, ne da bi navedel podrobnosti.

Poudarki dneva:



6.40 Trump odstopil od ultimata, ki ga je postavil Ukrajini

6.35 Zelenski pozdravil načela posodobljenega mirovnega načrta

6.15 Zunanji ministri EU in evropski poslanci o mirovnem načrtu za Ukrajino

6.40 Trump odstopil od ultimata, ki ga je postavil Ukrajini

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek odstopil od ultimata, ki ga je postavil Ukrajini – da do četrtka sprejme ameriško-ruski mirovni načrt. Po poročanju agencije Reuters se je Trump z novinarji pogovarjal na krovu letala Air Force One, ki je za zahvalni dan letelo proti Floridi. Dejal je, da ameriški pogajalci napredujejo v pogovorih z Rusijo in Ukrajino ter da se je Moskva strinjala z nekaterimi kompromisi, ne da bi navedel podrobnosti.

6.35 Zelenski pozdravil načela posodobljenega mirovnega načrta

Zelenski se je pripravljen srečati s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Foto: Reuters Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek pozdravil načela posodobljenega ameriškega načrta za končanje vojne v Ukrajini in dodal, da bi ta lahko vodila v "poglobljene dogovore". Pri tem računa na aktivno sodelovanje ZDA, izrazil pa je tudi pripravljenost za srečanje s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. "Načela tega dokumenta se lahko razširijo v poglobljene dogovore. Računam na nadaljnje aktivno sodelovanje z ameriško stranjo in s predsednikom Trumpom. Veliko je odvisno od ZDA, ker Rusija največjo pozornost posveča ameriški moči," je v večernem nagovoru povedal Zelenski.

Pred tem je na srečanju koalicije voljnih izjavil, da je Kijev pripravljen na nadaljevanje pogajanje glede mirovnega načrta, a dodal, da še vedno obstajajo občutljive točke, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Ukrajina ima okvir, ki so ga pripravile naše ekipe v Ženevi. Ta okvir je na mizi in pripravljeni smo, da skupaj napredujemo – z ZDA, z osebnim sodelovanjem predsednika Trumpa in z Evropo," je dodal. Izrazil je tudi pripravljenost za srečanje s Trumpom in pozval evropske zaveznice, naj se vključijo v pogajanja.

Zelenski je prav tako Moskvo obtožil cinizma, ker je v torek med intenzivnimi diplomatskimi prizadevanji izvedla smrtonosne napade na Ukrajino, v katerih je bilo v Kijevu ubitih sedem ljudi.

Trump je v torek oznanil, da je svojemu posebnemu odposlancu Steveu Witkoffu naročil, naj se v Moskvi sestane z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Pozneje je pojasnil, da se bosta Witkoff in Putin najverjetneje sestala prihodnji teden. Na pogovorih pa bi lahko sodeloval tudi Trumpov zet Jared Kushner. Sekretar ameriške vojske Daniel Driscoll, ki se je te dni v Abu Dabiju pogovarjal z vodjo ukrajinske vojaške obveščevalne službe in rusko delegacijo, pa naj bi se po Trumpovih besedah kmalu pogajal z Ukrajinci.

Ukrajina je v pogajanjih z ZDA dosegla znatne spremembe načrta za končanje konflikta, v katerem po novem ni več nekaterih ključnih zahtev Rusije. Načrt naj bi tako obsegal le še 19 namesto prvotnih 28 točk. V Kijevu trdijo, da so se sporazumeli o najpomembnejših točkah načrta.

6.15 Zunanji ministri EU in evropski poslanci o mirovnem načrtu za Ukrajino

Evropski parlament bo danes v Strasbourgu s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljal o ameriškem načrtu za končanje ruske agresije na Ukrajino in vlogi unije v pogajanjih o njem. O tem bodo na neformalnem srečanju govorili tudi zunanji ministri držav članic EU.

Evroposlanci, ki zasedajo v Strasbourgu, in zunanji ministri članic, ki se bodo sestali prek videopovezave, bodo o procesu za končanje ruske agresije na Ukrajino razpravljali, potem ko so ZDA konec preteklega tedna Kijevu in Moskvi posredovale osnutek mirovnega načrta. Ta je predvideval, da Kijev Moskvi preda zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjša svojo vojsko in se zaveže, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu. Omenjal pa je tudi širitev EU, odpravo sankcij proti Rusiji in zamrznjeno rusko premoženje.

Pogajalci iz ZDA in Ukrajine so se nato v nedeljo v Ženevi dogovorili o spremenjenem načrtu, v katerem po novem ni več nekaterih ključnih zahtev Rusije. Načrt naj bi tako obsegal le še 19 točk namesto prvotnih 28, podrobnosti pa niso znane.

Ameriški mirovni načrt je predvideval, da Kijev Moskvi preda zasedeni polotok Krim ter regiji Doneck in Lugansk, znatno zmanjša svojo vojsko in se zaveže, da se Ukrajina ne bo pridružila Natu. Foto: Reuters

O načrtu so v ponedeljek na neformalnem videokonferenčnem srečanju razpravljali že voditelji članic EU, po katerem je predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pozdravil napredek v pogajanjih. Obenem je poudaril, da mora EU sodelovati pri odločanju o zadevah, ki se je neposredno tičejo. Med temi je naštel sankcije proti Rusiji, približevanje Ukrajine uniji in zamrznjeno rusko premoženje.

Evropski parlament ima danes na dnevnem redu še glasovanja o vnovični preložitvi začetka izvajanja evropske uredbe, namenjene preprečevanju krčenja gozdov, proračunu EU za leto 2026 in zaščiti mladoletnikov na spletu.