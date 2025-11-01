Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
A. T. K.

Sobota,
1. 11. 2025,
10.29

Osveženo pred

4 minute

Liga NBA Los Angeles Lakers Austin Reaves Luka Dončić

Sobota, 1. 11. 2025, 10.29

4 minute

Luka Dončić po zmagi nad Grizliji in novim presežkom

Dončić tudi ob vstopu v elitni klub ostaja skromen #video

Luka Dončić | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe prsta leve roke in udarnine na levi nogi izpustil tri tekme, se je v noči na soboto v velikem slogu vrnil pod koše. S še eno izjemno predstavo – tokrat s 44 točkami za zmago Los Angeles Lakers nad Memphis Grizzlies (117:112) – je postal edini košarkar v zgodovini lige NBA, poleg Wilta Chamberlaina, ki je sezono začel s treh zaporednimi tekmami z več kot 40 točkami.

Za Luko Dončića je bila to že tretja zaporedna tekma s 40 ali več točkami – po 43 točkah proti Golden Statu in 49 proti Minnesoti.

"Odličen občutek je," je po tekmi sproščeno razlagal Dončić, ki se je s tem dosežkom znašel v elitni družbi. Postal je edini košarkar v zgodovini lige NBA poleg legendarnega Wilta Chamberlaina, ki je trikrat zapored na začetku sezone prebil mejo 40 točk. A sam ob tem ostaja skromen, osredotočen zgolj na moštveno statistiko. "Se pa seveda počutim še bolje, ko zmagamo. To je bistvo, pomagati ekipi do zmage, pa naj bo to s točkami ali z drugimi stvarmi."

Slovenec je k zmagoslavju Jezernikov prispeval še 12 skokov in šest asistenc, Lakersi pa so se po zaostanku 15 točk v drugem polčasu vrnili in dobili svojo prvo tekmo skupinskega dela pokala NBA (NBA Cup).

Zmagoslavna vrnitev Luke Dončića:

Dončić je dosegel mejnike, ki jih v ligi skoraj ni mogoče preseči, ocenjuje ESPN. S 136 točkami v prvih treh tekmah se je pridružil le Chamberlainu in Michaelu Jordanu (1986/87) kot edini trojici, ki je v uvodnih treh tekmah sezone presegla 125 točk. Ob tem v povprečju dosega 45,3 točke na tekmo, kar pomeni, da je postal prvi košarkar Lakersov po Kobeju Bryantu (2007), ki je v kateremkoli tritedenskem obdobju presegel povprečje 45 točk.

Na vprašanje, ali bi lahko postal drugi igralec v zgodovini (po Chamberlainu), ki bi v sezoni v povprečju dosegal 40 točk, se je Dončić nasmehnil: To bo težko. Včasih me bodo podvajali, včasih ne bom mogel toliko metati. Ampak ja, to bi bilo zelo težko."

Ko so mu omenili, da njegov soigralec Austin Reaves, ki je bil ob odsotnosti Dončića in LeBrona Jamesa, ki je še vedno odsoten zaradi išiasa, glavni strelec ekipe, meni, da bi 40 točk v povprečju lahko bilo dosegljivo, je Dončić v smehu odvrnil: "Austin je zmešan."

Reaves, ki je v treh tekmah brez Dončića in Jamesa povprečno dosegal 40 točk ob 50-odstotnem metu iz igre, je po zmagi znova hvalil slovenskega zvezdnika. "Njegova sposobnost, da nas na začetku dvigne, je ključna. Če v prvi četrtini doseže 15 točk, potem jih bomo mi skupaj dali 30, razen če vsi ostali mečemo opeke, kot sem jih jaz danes," se je na svoj račun pošalil Reaves, ki je tekmo začel z metom 2:9, končal pa kot drugi najboljši strelec s 21 točkami.

Los Angeles Lakers naslednja tekma čaka v nedeljo, ko v goste prihajajo košarkarji Miami Heat.

Anthony Davis
Sportal Prve informacije o novi poškodbi zvezdnika Dallasa #video
Luka Dončić
Sportal Sanjska vrnitev Luke Dončića, ki je v Memphisu pisal zgodovino lige NBA #video

Liga NBA Los Angeles Lakers Austin Reaves Luka Dončić
