Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
A. P. K., STA

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 14.16

Vojna v Gazi

Izrael v Gazo vrnil trupla 45 Palestincev

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna, tanki | Hamas je že sredi oktobra predal vseh 20 še živih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov. Od 28 ubitih talcev jih je gibanje do zdaj vrnilo 20. | Foto Reuters

Hamas je že sredi oktobra predal vseh 20 še živih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov. Od 28 ubitih talcev jih je gibanje do zdaj vrnilo 20.

Foto: Reuters

Izrael je danes v Gazo vrnil trupla 45 Palestincev. S tem se je skupno število predanih v okviru dogovora o premirju v Gazi povzpelo na 270, je sporočilo zdravstveno ministrstvo v Gazi. Palestinsko gibanje Hamas je medtem v nedeljo vrnilo tri trupla, za katera je Izrael danes potrdil, da pripadajo trojici izraelskih vojakov.

Pregled dneva:

14.18 Izrael v Gazo vrnil trupla 45 Palestincev

14.18 Izrael v Gazo vrnil trupla 45 Palestincev

V skladu z oktobrskim sporazumom o prekinitvi ognja naj bi Izrael za vsakega vrnjenega umrlega Izraelca izročil trupla 15 Palestincev. Do zdaj je po navedbah zdravstvenega ministrstva v Gazi, ki ga upravlja Hamas, vrnil 270 trupel.

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna, tanki | Foto: Reuters Foto: Reuters

V nedeljo zvečer je Hamas prek Rdečega križa Izraelu predal trojico trupel, ki naj bi jih našli v enem od predorov v južni Gazi. Po identifikaciji trupel je Izrael potrdil, da gre za trojico zajetih vojakov.

Gaza, Izrael, humanitarna pomoč, vojna, tanki | Foto: Reuters Foto: Reuters

Hamas je že sredi oktobra predal vseh 20 še živih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov. Od 28 ubitih talcev jih je gibanje do zdaj vrnilo 20.

