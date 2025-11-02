Hrvaška v šoku po brutalnem napadu na šolarja: Brez zob ležal v mlaki krvi

Sporu med dijakoma ene od srednjih šol v Zagrebu je sledil brutalen fizični napad iz zasede, po katerem je eden od dijakov z zlomljenim nosom obležal v mlaki krvi in ostal brez štirih zob. Njegove starše je kasneje doletel še en šok, saj je mladoletnik, ki je obračunal z njihovim sinom, tega prijavil policiji, saj naj bi ga ta v šoli napadel prvi.

Povod za fizični obračun, ki se je zgodil 8. oktobra, je bil spor med dijakoma srednje šole v Zagrebu, med katerim je eden od njiju - kasnejša žrtev zasede pred šolo - drugega potisnil v zid in mu dejal, naj preneha z žaljenjem sošolk. Drugi dijak je dekleta, ki so v sklopu tematskega dogodka Dnevi kruha pekle in prodajale palačinke, namreč zmerjal s vulgarnimi žaljivkami, je poročal Jutarnji list.

Kot je za medij povedala mama žrtve, je drugi dijak njenega sina v družbi starejšega, že polnoletnega brata, po koncu pouka počakal pri stopnicah, ki vodijo do vhoda v šolo. Starejši brat mu je dejal, da bo zdaj tepen, nato pa se je nanj z udarci spravil dijak, s katerim sta se predhodno zapletla v spor.

Napadalec je dejal, da je dijaka tako brutalno pretepel zato, ker je bil to "dober trening pred njegovo prihajajočo tekmo v borilnih veščinah". Foto: Shutterstock

Izbil mu je štiri zobe in zlomil nos ter čeljust

"Fant iz šole ga je takoj udaril v glavo, ko je padel, pa se je spravil nanj in ga začel z vso močjo udarjati v obraz. Udarjal ga je tako silovito, da mu je izbil štiri zobe, zlomil nos in čeljust. Zadnja stvar, ki se je sin spomni - kasneje je izgubil zavest - je, da ga je brcnil v trebuh, kjer ima še zdaj modrico," je za Jutarnji list dogodek opisala pretresena mama dijaka.

Na noge so mu iz mlake krvi pomagali sošolci, ki so tudi poklicali njegovo mamo. Ko sta se odpravila na urgenco, sta doživela presenečenje - tam je bil tudi dijak, ki je fizično obračunal z njim. Zdravniško pomoč je poiskal zato, ker si je med pretepanjem njenega sina poškodoval nogo.

Ko je od njega zahtevala pojasnilo, zakaj se je tako brutalno spravil na njenega sina, je najprej dejal, da bi bil, če tega ne bi storil, sicer tepen on sam, nato pa je dodal, da ga kmalu čaka profesionalna borba v ringu in da je bilo udarjanje njenega sina zanj dober trening.

Povod za fizični obračun, ki se je zgodil 8. oktobra, je bil spor med dijakoma srednje šole v Zagrebu, med katerim je eden od njiju - kasnejša žrtev zasede pred šolo - drugega potisnil v zid in mu dejal, naj preneha z žaljenjem sošolk. Foto: Shutterstock

Šok: prijava na policiji

Starši pretepenega najstnika so na policiji nato doživeli še en šok. Izvedeli so, da je drugi dijak prijavil njihovega sina, ker naj bi ga ta v šoli fizično napadel prvi.

Njegova mama priznava, da so šolske kamere res pokazale, da je njen sin drugega dijaka v šoli potisnil v steno, a meni, da to ni mogel biti izgovor za tako brutalen in predvsem načrtovan napad, po katerem je moral njen sin več dni jesti po slamici.

Napadalca je kljub temu tudi sama prijavila policiji, ki zdaj preverja vse okoliščine dogodka, še piše Jutarnji list.