Strahoviti prizori s Ptuja: nasilneži hudo pretepli dečka

Videoposnetek, ki je v zadnjih dneh v večernih urah nastal na eni od ptujskih ulic, prikazuje skupino domnevnih mladoletnikov, ki nasilno obračunajo s svojim vrstnikom.

Eden od njih po navodilih enega od deklet, ki je del skupine nasilnežev, mladoletnika prisili, da kleči na kolenih, mu zagrozi, da ga bo udaril, nato pa to tudi večkrat stori. Kot je razvidno iz videoposnetka, so nekateri udarci tako močni, da se mladoletni fant ob njih na tleh zvija od bolečin. Videti je tudi, da mu je nasilnež najverjetneje zadal poškodbe, saj je obraz žrtve vidno otečen.

Foto: Facebook / Posnetek zaslona

Videoposnetka, ki kroži po Facebooku in TikToku, oziroma povezave do njega zaradi nazorne vsebine ne bomo objavili.

Pobudo nato prevzame eno od deklet in fanta v obraz udari tudi ona, potem pa se nanj z brcami spravita še snemalec videoposnetka in še tretja oseba iz skupine nasilnežev. V ozadju je medtem mogoče slišati tudi krike nekaterih prisotnih, naj prenehajo z nasiljem.

Do fizičnega obračunavanja z mladoletnikom naj bi po besedah enega od prisotnih sicer prišlo zaradi žaljivk, ki naj bi jih izrekel o enem od prisotnih deklet.

Policija je z videoposnetkom seznanjena

S policije so sporočili, da so prejeli več prijav domnevnega kaznivega dejanja – te so najverjetneje podali razjarjeni uporabniki družbenih omrežij, kjer se širi videoposnetek nasilja – in da že izvajajo prve nujne ukrepe vključno z zbiranjem obvestil.

Ostro so obsodili tudi vsa nasilja dejanja, sploh pa nasilje nad mladoletniki, saj so po navedbah policije nedopustna in zavržna.

Uporabnike družbenih omrežij na policiji sicer opozarjajo, naj ne širijo nepreverjenih informacij – na Facebooku in TikToku namreč že potekajo ugibanja o identitetah storilcev – in naj v izogib škodovanju žrtvam ali preiskavi ne objavljajo videoposnetkov, ki prikazujejo nasilna dejanja.