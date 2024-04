Sedem oseb brez povoda nad dva mladoletnika, enega so huje poškodovali #foto

Celjske policiste so letos 3. februarja v jutranjih urah obvestili, da se je na Ljubljanski cesti v Celju zgodil pretep. V preiskavi so ugotovili, da je sedem oseb, med njimi šest mladoletnih, napadlo dve mladoletni osebi, pri čemer so enega huje poškodovali, enega lažje. Sedmerica je osumljena več kaznivih dejanj.

Informacije, ki so vodile v zaključek preiskave, so policisti dobili na podlagi ogleda kraja dejanja, z zbiranjem obvestil in pridobljenimi posnetki videonadzornih sistemov, je iz celjske policijske uprave sporočila Milena Trbulin.

Mladoletnika nista dajala nobenega povoda za pretep

"V preiskavi smo ugotovili, da napadu skupine na dva mladoletnika niso botrovale medsebojne zamere in da napadena mladoletnika nista dajala povoda za nasilno dejanje. Nasilneži so ju napadli zaradi želje po nadvladi nad njima in drugimi mladostniki, zbujanja strahu in uveljavljanja med vrstniki," je Trbulinova še navedla v sporočilu.

Enega je skupina huje poškodovala. Foto: PU Celje

Sedmerica je osumljena naslednjih kaznivih dejanj:

- sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, po II. odstavku 298. člena,

- lahke telesne poškodbe, po I. odstavku 122. člena,

- hude telesne poškodbe, po I. odstavku 123. člena in

- nasilništva, po I. odstavku 296. člena kazenskega zakonika.

Nasilna dejanja, storjena na tak način, so še posebej zahrbtna, zavržna in nedopustna, še sporočajo iz policije. "Mladoletnikov, nad katerimi so se znesli, niso zaznamovale zgolj telesne poškodbe, ampak tudi občutek ponižanja in strahu. Vsakršno nasilje je nedopustno. Policisti bomo tudi dalje ravnali tako, da bomo prvotno zaščitili žrtve nasilja, zoper osumljene nasilneže pa dosledno ukrepali."