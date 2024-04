V francoskem Montpellieru so zaradi suma poskusa umora prijeli tri mladoletnike, ki so pred šolo hudo pretepli 14-letno vrstnico. Ta je zaradi poškodb končala v komi, iz katere pa se je že zbudila. Njena mati meni, da so jo napadli zato, ker se ni oblačila v skladu z islamsko vero. Ob tem je dodala, da je ena od sošolk, ki je bila udeležena v tokratnem napadu na njeno hčerko, v preteklosti na družabnih omrežjih celo pozivala k njenemu posilstvu.

V zvezi z napadom so prijeli 14 in 15 let stara fanta in 14-letno dekle, ki je že priznalo napad, poroča britanski Guardian.

Deklica se je že zbudila iz kome

Napadena deklica Samara se je že zbudila iz kome, a so njene poškodbe resne. Njena mati Hassiba je v intervjujih za medije povedala, da je učenka, ki je sodelovala pri napadu, pred tem več kot dve leti nadlegovala njeno hčerko. Razlog naj bi bil, da se Samara ni oblačila v skladu z islamsko vero.

Mati je še dodala, da je bila omenjena deklica tudi pobudnica tokratnega napada in da je lani na družabnih omrežjih pozivala k posilstvu njene hčerke, zaradi česar so jo za nekaj dni izključili iz šole.

Francoska ministrica za izobraževanje Nicole Belloubet je sprožila preiskavo dogodka. Oglasil se je tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je izrazil solidarnost z napadeno deklico, hkrati pa je pozval k previdnosti pri prehitrem sprejemanju zaključkov glede okoliščin napada.

Napad se je zgodil na srednji šoli Arthur Rimbaud v Montpellierju. Foto: Guliverimage

Sestra umorjenega učitelja: Premalo je storjeno za zaščito pred ekstremisti

Incident se je zgodil sredi že tako razgretega ozračja okoli dogajanja v francoskem šolstvu. Mickaëlle Paty, sestra leta 2020 ubitega francoskega učitelja zgodovine Samuela Patyja, je namreč ravno v teh dneh v javnosti francoske oblasti obtožila, da ne storijo dovolj glede groženj, ki jih zaposlenim v francoskem izobraževalnem sistemu predstavljajo ekstremisti.

Njenega brata je pred štirimi leti umoril 18-letni islamist čečenskih korenin, ker je med obravnavo svobode govora na eni od šol v predmestju Pariza učencem pokazal karikature islamskega preroka Mohameda.