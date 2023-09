V hišnih preiskavah v začetku julija so zasegli na desetine mobilnih telefonov, prenosnikov, osebnih računalnikov, drugih nosilcev podatkov in propagandnega materiala. Fotografija je simbolična.

V hišnih preiskavah v začetku julija so zasegli na desetine mobilnih telefonov, prenosnikov, osebnih računalnikov, drugih nosilcev podatkov in propagandnega materiala. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

V Avstriji so v nedavni akciji prijeli deset članov dveh terorističnih organizacij, so sporočile avstrijske oblasti. Med aretiranimi je ena ženska in devet moških, starih od 15 do 23 let, med njimi tudi državljan Hrvaške.

V avstrijskem okrožju Linz-Land so v začetku julija razbili radikalno islamistično skupino desetih članov, ki naj bi bili del terorističnih organizacij Islamska država (IS) in Emirat Kavkaz.

Nekateri že s kazensko evidenco

Med njimi je tudi 18-letnik, ki je že v priporu. Osumljenci so iz Avstrije, Turčije, Iraka, Ruske federacije in Hrvaške. Imeli so državljanstvo teh držav ali pa so brez državljanstva, so še navedli obveščevalci. Osumljenci so bivali v okrožju Linz-Land, nekateri že imajo kazensko evidenco.

Organizirali kampanjo, srečanja v molilnici

Po navedbah avstrijskih oblasti so osumljenci vodili kampanjo za teroristične skupine, za to namenjena molilnica pa je bila okrašena z zastavo Islamske države.

Skupino obtožujejo tudi, da je 19-letnika, ki je že nepravnomočno obsojen na dve leti pogojne zaporne kazni, prepričala, da je napisal grafit IS v mestu St. Pölten.

Zoper osumljence poteka preiskava zaradi suma kaznivega dejanja hudodelskega in terorističnega združevanja. Več podrobnosti za zdaj v DSN ne razkrivajo.