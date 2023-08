Islamska država objavila smrt svojega vodje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skrajna skupina Islamska država (IS) je danes objavila novico o smrti svojega vodje Abuja al Huseina al Kurašija, ki naj bi bil ubit v spopadih na severozahodu Sirije. Novi vodja skupine je postal Abu Hafis al Hašemi al Kuraši, je naznanil tiskovni predstavnik IS v objavljenem sporočilu.

Vodja IS "je bil ubit v neposrednih spopadih" z džihadistično skupino Hajat Tahrir al Šam v sirski provinci Idlib, je povedal tiskovni predstavnik IS v posnetem sporočilu, objavljenem na kanalih te skrajne sunitske skupine na Telegramu.

Skupina Hajat Tahrir al Šam naj bi Kurašija skušala prijeti, je še povedal tiskovni predstavnik, ki je v sporočilu milico označil za podaljšano roko turške obveščevalne službe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pri tem ni navedel, kdaj je bil Kuraši ubit. Je pa povedal, da je bil za novega vodjo skupine, njenega petega po vrsti, imenovan Abu Hafis al Hašemi al Kuraši, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Novica o smrti Kurašija je prvič zaokrožila pred nekaj meseci. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je namreč maja sporočil, da so turške sile v Siriji ubile domnevnega vodjo IS Abuja al Huseina al Kurašija. IS se na te navedbe takrat ni odzvala.

Abu al Husein al Kuraši naj bi na čelo džihadistične skupine stopil, potem ko je bil lani jeseni ubit njen tedanji voditelj Abu Hasan al Hašemi al Kuraši. Njegov predhodnik Abu Ibrahim al Kuraši je bil ubit februarja lani v operaciji ameriških sil v Idlibu. Prvi vodja IS Abu Bakr al Bagdadi je bil ubit v Idlibu oktobra 2019.

Ko je bila na vrhuncu moči in je zasedala obsežna območja Iraka in Sirije leta 2014, je IS prevzela odgovornost za niz napadov v Evropi. V Iraku je bila poražena leta 2017, v Siriji pa dve leti kasneje, pri čemer je izgubila tudi veliko večino ozemlja pod svojim nadzorom. Kljub temu pa njene celice še naprej izvajajo napade v obeh državah.