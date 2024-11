Ljubljanski kuhar iz Iraka naj bi bil član Islamske države

Dvainštiridesetletni iraški državljan, ki so ga dvakrat vrnili iz Nemčije, je do aretacije v Ljubljani delal kot kuhar, tožilstvo pa je prepričano, da je bil leta 2016 aktiven član vojaške enote teroristične organizacije Islamska država. Slovenski policiji je pri preiskavi pomagal ameriški FBI, poroča časopis Dnevnik.

Kot so izvedeli na Dnevniku, naj bi 42-letni Rašid Aziz leta 2016 v Iraku deloval v teroristični organizaciji Islamska država oziroma v njeni vojaški enoti Dat Al Savari. Za to naj bi dobival plačilo in "štipendijo" za oskrbo svojih sorodnikov.

Tožilstvo se je pri sestavljanju obtožnice oprlo na elektronske podatke, ki jih je pridobilo od ameriškega FBI. "Gre za podatke o plačilih vojakom Islamske države za delovanje v vojaški enoti. Imelo naj bi tudi dokaze, da je pri terorističnih aktivnostih deloval že v obdobju med 2005 in 2008, saj naj bi leta 2005 ameriške sile v Iraku našle neaktivirano improvizirano eksplozivno sredstvo, na katerem so bili njegovi prstni odtisi," piše Dnevnik.

Obtoženi Aziz vse obtožbe zanika in opozarja, da se tožilstvo opira na ponarejene dokaze Američanov.