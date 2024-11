Na severu Nemčije so prejšnji teden pridržali nemškega najstnika, ki ga sumijo načrtovanja terorističnega napada s skrajnim islamističnim motivom, je danes sporočilo nemško tožilstvo. Nemški mediji navajajo, da naj bi osumljenec načrtoval napad s tovornjakom na božični sejem.

17-letnega nemškega državljana sumijo načrtovanja nasilnega napada in ogrožanja nacionalne varnosti. Motiv za napad radikaliziranega najstnika naj bi bila njegova skrajna islamistična stališča. Pridržali so ga prejšnji teden na njegovem domu v mestu Elmshorn v bližini Hamburga, so danes navedli okrožni tožilci iz mesta Flensburg.

Najstnika je policija letos že obravnavala, načrtoval pa naj bi izvedbo terorističnega napada s tovornjakom, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V Nemčiji poostrena pripravljenost na terorizem

Podoben tragičen dogodek je Nemčijo pretresel leta 2016, ko je v terorističnem napadu s tovornjakom na božični sejem v Berlinu umrlo 13 ljudi. Osumljenec je nato pobegnil v Italijo, kjer so ga organi pregona ubili.

Po napadu palestinske islamistične skupine Hamas na Izrael oktobra lani, ki je sprožila še vedno trajajočo vojno v Gazi, so v Nemčiji in drugod dvignili stopnjo pripravljenosti na terorizem. Po navedbah oblasti so v Nemčiji preprečili več načrtovanih napadov.