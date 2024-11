Na Kitajskem je 62-letni voznik terenskega vozila trčil v množico ljudi. Število žrtev in motiv incidenta še nista znana, a kot poroča Mirror, bi lahko šlo za teroristični napad.

Po družbenih omrežjih se širijo posnetki tragedije, ki se je zgodila v bližini stadiona v kitajskem Zhuhaiju, kjer sta potekala letalski miting ter razstava ruskih in kitajskih letal in helikopterjev. V nekem trenutku je voznik terenskega vozila zapeljal v množico ljudi. Na posnetku je videti trupla, ki ležijo na leh in prestrašene ljudi, ki kričijo.

Po poročanju nekaterih medijev naj bi bilo najmanj sedem mrtvih in več kot trideset ranjenih. Število žrtev bo lahko še naraslo, saj je veliko ranjenih v kritičnem stanju.

Domnevno naj bi voznik namerno trčil v skupino ljudi na ulici. Kot piše Mirror so voznika aretirali, motiv grozljivega incidenta pa še ni znan. Zaradi nazornih prizorov posnetka ne bomo objavili.