V Črni gori napadli novinarko, prejela več udarcev v glavo

V črnogorski prestolnici so v nedeljo zvečer verbalno in fizično napadli novinarko dnevnika Pobjeda in poškodovali njen avtomobil. Zaradi suma napada so aretirali črnogorskega poslovneža in dva človeka, ki sta bila v času napada z njim, poročajo mediji. Napad so danes obsodili številni politiki in novinarska združenja.

Kot je sporočila policija, so urednico črne kronike pri časniku Ano Raičković napadli pred eno od restavracij v Podgorici. Najprej so jo napadalci žalili in ji grozili, ko sta ji na pomoč priskočila člana družine, pa so osumljenci vse verbalno in fizično napadli.

Po pisanju Pobjede je novinarka prejela več udarcev v glavo in telo, poškodovana naj bi bila tudi njen sin in zaročenec. Osumljenci za napad naj bi tudi poškodovali novinarkin avtomobil.

Aretirali 63-letnega poslovneža in dva pomočnika

Kmalu zatem je policija aretirala 63-letnega poslovneža in dva človeka, ki sta bila v času napada z njim.

Napad je danes obsodil črnogorski državni vrh. Premier Milojko Spajić je ob obsodbi napada na družbenem omrežju X pozval pristojne, naj učinkovito raziščejo primer. Predsednik Jakov Milatović je kot zaskrbljujoče označil dejstvo, da ne gre za osamljen primer in da se Črna gora v zadnjem času sooča s porastom nasilja in nestrpnosti.

Nevladno regulatorno telo Medijski svet za samoregulacijo je napad označilo za neprijeten opomnik, da novinarji v Črni gori še vedno niso zaščiteni in da so izpostavljeni nasilju, od žalitev do fizičnih napadov. "To ni le napad na eno novinarko, to je napad na vse novinarje in medije v Črni gori," so poudarili.

Po podatkih nevladne organizacije Center za državljansko izobraževanje, ki je pozvala oblasti, naj "razumejo resnost tega problema", so letos v Črni gori zabeležili 14 napadov na novinarje.