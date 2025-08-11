Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
9.44

Beljak: 14-letnik padel v reko in umrl

V bližini Beljaka je v nedeljo v reko padel 14-letni fant, ki je kasneje umrl v bolnišnici v Celovcu, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Preiskava nesreče še poteka.

Ob 18.50 je policija prejela sporočilo, da je pri Beljaku v reko Ziljo v bližini prostora za piknike padel fant. Sprožili so iskalno akcijo, 14-letnika iz Rusije pa so približno uro kasneje našli nezavestnega v bližini mostu Maria Gail.

Fanta so takoj začeli oživljati, sprva uspešno, nato so ga z reševalnim helikopterjem prepeljali v bolnišnico v Celovcu, kjer pa so zdravniki izgubili boj za njegovo življenje, poroča APA.

"Kako se je fant znašel v vodi, še ni znano," so sporočili iz policijske uprave, poroča časnik Kronen Zeitung.

